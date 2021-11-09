Шойгу поручил фильм о летчике Пешкове показать каждому военнослужащему

Художественный фильм «Небо» о подвиге летчика Олега Пешкова станет одним из произведений, которое будет включено в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах.

Художественный фильм «Небо» о подвиге летчика Олега Пешкова станет одним из произведений, которое будет включено в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах. Об этом во вторник распорядился министр обороны России Сергей Шойгу.

После его выхода в широкий прокат 18 ноября фильм должен будет увидеть каждый военнослужащий. Министр обороны выразил уверенность, что такое кино будет "способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих".

Отметим, что история нападения на российских военнослужащих в Сириии в 2015 году до сих пор расследуется. В сентябре был установлен еще один из убийц Героя России Олега Пешкова. В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина Сирии Рамадана Ади бин Аднана.

Он объявлен в международный розыск и арестован судом заочно. Следствие продолжает выясняет данные оставшихся участников нападения.

Напомним, "Су-24" Героя России Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Мурахтин выжил и был спасен. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже почти все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

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