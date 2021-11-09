«РТ-Инвест» вступает в борьбу с подмосковным мусором

Фото предоставлено пресс-службой РТ-инвест

Вслушайтесь в музыку слова: «полиэтиленгликольтерефталат»! Сокращённо «ПЭТ». Из него делают пластиковые бутылки, посуду, пакеты и много других нужных, но одноразовых вещей. Они и составляют 55 процентов мусора, душащего планету вообще и Россию в частности.

Но в последние годы у нас всерьез обратили внимание на экологию. Из последних обнадеживающих новостей: 8 ноября «РТ-Инвест» подписал трехстороннее соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и Управляющей компанией особой экономической зоны «Кашира-парк» на строительство предприятия по переработке вторичных полимеров. Мощность более 100 000 тонн в год. Это в два раза больше существующих и планируемых к запуску предприятий. Особенность проекта: производство «зеленых» ПЭТ-гранул, соответствующей пищевому качеству. То есть пластик не просто зароют в землю, а дадут ему вторую жизнь.

На базе крупнейшего регионального оператора «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) создадут предприятия по сортировке и переработке полимеров с общими инвестициями более 50 млрд рублей. Это обеспечит внедрение в Подмосковье замкнутый цикл утилизации пластиковых отходов. Построят завод в индустриальном парке под Каширой в 2023 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава подмосковного Мининвеста Екатерина ЗИНОВЬЕВА:

- Сегодня как никогда важно реализовывать «зеленые» проекты, внедрять эко-технологии на производствах. В рамках соглашения с крупнейшим региональным оператором, «РТ-Инвест», в Подмосковье появится завод по переработке одного из самых часто используемых в повседневной жизни материалов – пластика. Инвестиции в проект составят более 10 млрд рублей, а для жителей Московской области будет создано более 300 новых рабочих мест.

На встрече с журналистами Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов рассказал о своих мечтах. Они у него поэтапные.

1. Чтобы не появлялось новых свалок.

2. Чтобы в стране не осталось мусорных полигонов.

3. Чтобы не осталось заводов по переработке мусора.

То есть человек, собравшийся получать прибыль от переработки мечтает дожить до того дня, когда его предприятия станут не нужны.

ТАК И СКАЗАЛ

Андрей ШИПЕЛОВ:

- Продуктом проекта будут вторичные полимерные гранулы, которые широко применяются в производстве емкостей для бытовой химии, нетканых материалов и разных товаров. Главная особенность - технология производства «зеленой» ПЭТ-гранулы, пищевого качества. Высокий уровень готовности комплексной системы нашей компании создает все условия для собственной переработки вторичных полимеров, тем самым реализуя принципы экономики замкнутого цикла. Полученная продукция – вторичные полимерные гранулы не будут уступать по своим качествам первичным. К 2025 году «РТ-Инвест» войдет в топ-10 крупнейших переработчиков полимеров в Европе. Создание эффективных проектов глубокой переработки отходов – одна из главных задач нашей компании на ближайшие годы.

В следующих планах «РТ-Инвест» - строительство фабрик по переработке стекла. Пока комплексы компании отбирают до 30 000 тонн битого стекла в год. Компания планирует создание в Московской области предприятия по его доочистке проектной мощностью до 90 000 тонн. Запуск запланирован в 2022 году. Характеристики продукции, как обещают, будут отвечать качеству ГОСТ, давая возможность повторно использовать его в производстве строительных материалов и новой стеклянной тары.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Вице-президент РАН, специалист в области физики полимеров Алексей ХОХЛОВ:

- Есть несколько подходов к минимизации влияния полимерных отходов на экологию - вторичная переработка, захоронение и сжигание мусора. Если речь идёт о вторичной переработке, то тут очень важна качественная сортировка отходов. Обывателю их трудно различить. Но дело того стоит: если, например, хорошо отсортировать бутылки для воды из полиэтилентерефталата, то они могут выдержать множество циклов переработки. Это, несомненно, замедлит процесс накопления отходов. И всё равно «постаревший» пластик рано или поздно придется либо захоронить, либо сжечь.

СПРАВКА «КП»

АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной корпорации Ростех для прямых инвестиций на территории России и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий. Ключевое направление - создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий и опыта ведущих стран. В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один в Республике Татарстан.