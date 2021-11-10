Птицей года 2021 стала… летучая мышь!

Длиннохвостая летучая мышь получила главный приз премии "Птица года 2021". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Длиннохвостая летучая мышь (Chalinolobus tuberculatus), также известная как pekapeka-tou-roa, взлетела выше всех – она получила главный приз премии Птица года 2021.

Данный конкурс проводится ежегодно в Новой Зеландии - это единственные в мире «демократичные пернатые выборы», победитель в котором выбирается народным голосованием.

В этом году длиннохвостая летучая мышь набрала не только больше всех претендентов на звание –из 58000 проголосовавших со всего мира более 7000 отдали предпочтение этому маленькому рукокрылому, но и наибольшее количество голосов за всю 17-летнюю историю премии Bird of the Year.

За что такие неожиданные почести победителю?

КРОШЕЧНЫЕ СКОРОСТНЫЕ ЛЕТУНЫ

Это в сказках про вампиров и летучая мышь предстает в образе кровопийцы, а в реальности (реальности Новой Зеландии и Австралии, по крайней мере точно) это крайне важная для экосистемы группа.

И она находится под угрозой исчезновения. Вырубка лесов и агрессивные хищники - такие как крысы, опоссумы, горностаи и кошки - сильно повлияли на популяцию этих крошечных летунов.

На сегодняшний день длиннохвостые летучие мыши - одно из самых редких млекопитающих в мире. Размером они примерно с человеческий большой палец, размах крыльев - с человеческую ладонь.

Весят эти крохи меньше столовой ложки сахара.

Активны по ночам, перелетая с дерева на дерево на скорости около 60 км/ч и охотясь на насекомых.

На сегодняшний день длиннохвостые летучие мыши - одно из самых редких млекопитающих в мире. Фото: EAST NEWS

СКАНДАЛ ИЗ-ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ

Конкурс «Птица года» проводится экологической организацией Forest and Bird, которая занимается защитой и сохранением уникальной флоры и фауны. Ежегодный конкурс призван привлечь внимание к местной дикой природе и экологическим проблемам, с которыми они сталкиваются. В этом году все желающие принять участие в выборе птицы года могли голосовать на протяжении всего октября, а на звание самой-самой птицы претендовали 76 видов.

Длиннохвостая летучая мышь стала первым млекопитающим, когда-либо добавленным в список участников.

Из-за чего и разгорелся сыр-бор: после того, как был оглашен победитель, многие возмутились, мол, летучие мыши не птицы и не должны участвовать в конкурсе. И вообще, это сплошное мошенничество.

Тем более, что ранее к нему уже были претензии из-за якобы вброса бюллетеней, и даже – вы не поверите! - вмешательства в голосование России (однажды 335 голосов пришло с одного российского IP адреса). Однако устроители тогда поспешили развеять теории о хакерских атаках, заявив, что процесс голосования получил новую степень защиты по сравнению с предыдущим годом, а электронные адреса голосовавших россиян были настоящими и принадлежали любителям природы.

Нелетающий ночной попугай Какапо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таким образом, в этом году длиннохвостая летучая мышь победила прошлогоднего чемпиона, симпатичного желто-зеленого Какапо. Второе место в этом году в конкурсе птиц получил нелетающий ночной попугай.