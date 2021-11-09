Мишустин поговорил о Достоевском с главой дипслужбы Ватикана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер во время встречи. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Находящийся с трехдневным визитом в Москве глава дипслужбы Ватикана Ричард Галлахер во вторник, 9 ноября 2021, побывал в гостях у Михаила Мишустина в Белом доме. Цель приезда Галлахера - углубление и развитие отношений между Россией и Святым престолом. Мишустин радушно приветствовал необычного гостя.

- Хотел бы особо отметить внимательное и уважительное отношение папы Римского Франциска к российским позициям по международным проблемам, - обратился премьер к Галлахеру, напомнив, что Владимир Путин уже трижды встречался с папой Римским Франциском.

Для самого Мишустина это первая встреча в представителями Ватикана.

- Важно, что Россию и Святой Престол объединяют усилия в преодолении глобальных вызовов, противодействии терроризму, экстремизму, защите христианского населения в зонах конфликтов. Совместными усилиями мы можем многое сделать для решения проблем нравственного характера, утверждения гуманистических начал в международных отношениях, развития межрелигиозного диалога, - сказал премьер.

Мишустин также заметил, что Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Ватиканом в области здравоохранения.

- До пандемии в клинике Ватикана ежегодно проходили лечение около двадцати российских детей, проводились уникальные операции, нейрохирургическое лечение, - сказал премьер.

Мишустин также сообщил, что на завершающую стадию вышли переговоры между Россией и Ватиканом о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Правительство одобрило проект соглашения, осталось только поставить подписи.

- Это будет важным шагом вперед, и, как мне кажется, принесет пользу молодежи в России, - заметил Галлахер.

По его словам, соглашения такого рода помогут и тем, кто учится в папских университетах в Риме и других городах.

Соглашение о взаимном признании высшего образования и ученых степеней

предполагает обмен не только церковными, но и светскими студентами, преподавателями. Как отмечают эксперты, в папских университетах очень хорошо представлено искусствоведение и в целом гуманитарная специализация.

Поговорили и о культуре. Мишустин напомнил, что недавно отмечалось двухсотлетие великого русского писателя Федора Достоевского.

- А в октябре в Ватикане состоялась презентация итальянского издания книги русского философа Владимира Соловьева «Три речи в память Достоевского». А через месяц в Риме совместное российско-ватиканское мероприятие – это научно-практическая конференция, посвященная выдающемуся российскому историку и богослову, академику Сергею Аверинцеву, - сказал Мишустин.