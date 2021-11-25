Узнайте, как получить льготные лекарства

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В России льготные лекарства положены нескольким миллионам граждан. Но одно дело иметь право на бесплатные препараты, и совсем другое – получить их. Помочь россиянам разобраться в этом непростом, но жизненно важном вопросе решила международная биофармацевтическая компания Pfizer.

Она объявила о запуске специального информационного портала по вопросам возможностей для лекарственного обеспечения «Право на здоровье».

Ресурс призван помочь людям, которым диагностировали тяжелое онкологическое, сердечно-сосудистое, ревматологическое, орфанное (то есть редкое) или иное заболевание, для лечения которого законодательством Российской Федерации положено получение бесплатных лекарственных средств. Адрес сайта «Право на здоровье»: www.zdorovoepravo.ru.

Портал разработан специально для пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение или желающих узнать о таком праве, а также для их родственников, желающих помочь близкому человеку разобраться в процедуре получения необходимых препаратов.

На сайте можно пройти тест и узнать, есть ли у вас право на бесплатные лекарства и какие именно. Можете ли вы получить льготные препараты на руки амбулаторно, то есть не ложась в больницу.

По результатам теста будет создана индивидуальная памятка, доступная для скачивания.

Кроме того, на портале работает виртуальный ассистент – чат-бот. Он быстро определяет раздел сайта, где собраны ответы на интересующие вас вопросы, касающиеся получения препаратов и необходимых действий для их получения.

На сайте собрана актуальная информация о работе врачебных комиссий, регулирующих назначение лекарственных препаратов, федеральных медицинских учреждениях здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, о порядке оформления инвалидности, об особенностях организации лекарственного обеспечения детей и многое другое.

В отдельном разделе собрана информация о пациентских организациях – сообществах, поддерживающих и защищающих интересы пациентов с определенными заболеваниями, и их контакты.

– Российские пациенты имеют право на бесплатное получение необходимых им лекарств, но разобраться в этой процедуре самостоятельно бывает непросто, – подчеркнул старший директор по корпоративным связям и доступу на рынок Pfizer в России и Беларуси Никита Иванов. – Наш социальный проект «Право на здоровье» аккумулирует информацию о том, как добиться получения назначенных препаратов, в простом и понятном формате. Компания Pfizer стремится помогать пациентам, не только создавая передовые решения в различных терапевтических областях, но и поддерживая их на пути получения необходимой терапии.

Pfizer выпускает лекарственные препараты*, в том числе вакцины, сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными органами и пациентскими сообществами с целью обеспечения и расширения доступности надежной, качественной медицинской помощи по всему миру. Это одна из старейших фармацевтических компаний в мире, ей 170 лет.

Партнерский материал

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

PP-PFE-RUS-0509 актуально на 22.11.2021