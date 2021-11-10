Анекдоты: Сотрудник совета ветеранов - пенсионервожатый?

- Мужчины очень глупы. Представь себе, всякий раз, когда мне нужны деньги, я устраиваю скандал мужу и угрожаю уехать к маме.
- И это действует?
- Конечно, каждый раз он дает мне деньги на билет.
* * *
Цыганка, гадавшая по руке дальнобойщика, заодно отметила на дальней дороге все посты ГИБДД.
* * *
- А вам не стыдно, что ваша теща в свои восемьдесят семь лет содержит вашу семью, катает вас на своих джипах, отдала вам один из своих коттеджей, управляет нефтяной и строительной компаниями, а вы, здоровый мужик, сидите здесь, в прокуратуре, целыми днями и бумажки перекладываете!
* * *
- Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена превращается в историчку.
- Может, истеричку?
- Нет. Она припоминает все мои ошибки с точными датами и временем...
* * *
Говорят, что человек на 90% состоит из воды.
Превзойти человека может только рыба, замороженная в виде филе.
* * *
- Сударь, соблаговолите извиниться, иначе мой муж вызовет вас на дуэль! Дуэль будет русской, он придет с толпой, и вас просто отметелят по-черному!
* * *
Этих банкиров фиг поймешь! Сначала рассылают СМС «Бери деньги!», а как только возьмешь деньги, начинают названивать: «Отдай деньги!»
Уже определились бы.
* * *
- Хочу работать у тебя бухгалтером, каков график работы?
- Год усердно работаешь, как мы скажем, а три сидишь, отдыхаешь.
О расследовании уголовных дел против бизнесмена и политика Анатолия Быкова < стр. 4.
* * *
Если под ногами в квартире сухая грязь, значит, дети не мыли пол. Если грязь мокрая, значит, вымыли.
* * *
У меня сегодня ночью завибрировал фитнес-браслет, сообщил, что я прошел дневную норму.
Что интересно: в этот момент я шел к холодильнику за тортом.
* * *
- Представляете, девчонки, мой вчера приперся в 4 утра, а я типа лежу в кровати и делаю вид, что сплю. Этот подлец берет стул, садится передо мной и наблюдает. Ну я, естественно, не выдерживаю и спрашиваю: «Коля, а что ты делаешь?»
И знаете, что он мне в ответ выдал?..
- Хочу сидеть в первом ряду, когда КОНЦЕРТ начнется!
* * *
А известно ли вам, что непрочитанные книги умеют мстить! Особенно хорошо это удается Уголовному кодексу и инструкции к бензопиле.