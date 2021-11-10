Анекдоты: Сотрудник совета ветеранов - пенсионервожатый?

- Мужчины очень глупы. Представь себе, всякий раз, когда мне нужны деньги, я устраиваю скандал мужу и угрожаю уехать к маме.

- И это действует?

- Конечно, каждый раз он дает мне деньги на билет.

* * *

Цыганка, гадавшая по руке дальнобойщика, заодно отметила на дальней дороге все посты ГИБДД.

* * *

- А вам не стыдно, что ваша теща в свои восемьдесят семь лет содержит вашу семью, катает вас на своих джипах, отдала вам один из своих коттеджей, управляет нефтяной и строительной компаниями, а вы, здоровый мужик, сидите здесь, в прокуратуре, целыми днями и бумажки перекладываете!

* * *

- Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена превращается в историчку.

- Может, истеричку?

- Нет. Она припоминает все мои ошибки с точными датами и временем...

* * *

Говорят, что человек на 90% состоит из воды.

Превзойти человека может только рыба, замороженная в виде филе.

* * *

- Сударь, соблаговолите извиниться, иначе мой муж вызовет вас на дуэль! Дуэль будет русской, он придет с толпой, и вас просто отметелят по-черному!

* * *

Этих банкиров фиг поймешь! Сначала рассылают СМС «Бери деньги!», а как только возьмешь деньги, начинают названивать: «Отдай деньги!»

Уже определились бы.

* * *

- Хочу работать у тебя бухгалтером, каков график работы?

- Год усердно работаешь, как мы скажем, а три сидишь, отдыхаешь.

О расследовании уголовных дел против бизнесмена и политика Анатолия Быкова < стр. 4.

* * *

Если под ногами в квартире сухая грязь, значит, дети не мыли пол. Если грязь мокрая, значит, вымыли.

* * *

У меня сегодня ночью завибрировал фитнес-браслет, сообщил, что я прошел дневную норму.

Что интересно: в этот момент я шел к холодильнику за тортом.

* * *

- Представляете, девчонки, мой вчера приперся в 4 утра, а я типа лежу в кровати и делаю вид, что сплю. Этот подлец берет стул, садится передо мной и наблюдает. Ну я, естественно, не выдерживаю и спрашиваю: «Коля, а что ты делаешь?»

И знаете, что он мне в ответ выдал?..

- Хочу сидеть в первом ряду, когда КОНЦЕРТ начнется!

* * *

А известно ли вам, что непрочитанные книги умеют мстить! Особенно хорошо это удается Уголовному кодексу и инструкции к бензопиле.