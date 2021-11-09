Олег Матвейчев: Регионы сами решат, сколько сроков ими может управлять один человек

Олег Матвейчев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Во вторник, 9 ноября в нижней палате парламента в первом чтении рассмотрели законопроект о единой системе публичной власти в нашей стране. Инициаторами законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. В нем, в частности, определяется новый статус и порядок работы властей в субъектах Российской Федерации.

«КП» попросила прокомментировать ход обсуждения законопроекта и перспективы его принятия в качестве закона заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике Олега Матвейчева.

- Олег Анатольевич, Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о публичной власти. Какие вопросы возникли у депутатов при обсуждении?

- Разные были вопросы. Кто-то спрашивал - а чем старый проект не устраивает, чем он не хорош? Кто-то говорил о финансовом обеспечении различных полномочий. В основном, поскольку это первое чтение было, не прозвучало сущностных вещей. Вообще-то финансовое обеспечение к этому законопроекту не относится. А главный вопрос — почему новый закон нужен? Да потому, что в старом масса поправок. Просто уже «не хватало букв в алфавите на поправки».

- Губернаторы станут именоваться главами регионов и смогут занимать свой пост не боле двух раз по 5 лет — это для кого-то окажется болезненно?

- Ну, не совсем так… Что касается глав регионов — это да. Но у нас и в ныне действующем законе заложена норма, что никто в субъектах РФ не имеет права называться президентом. То есть к данному законопроекту данный момент не относится. Наряду с главой субъекта каждый отдельный регион может (в скобочках) предусмотреть другое наименование руководителя своего. Но оно не должно совпадать с наименованием «президент».

- А что касается сроков?

- О сроках. Да, есть такое положение - два срока по пять лет на посту. Но это, впрочем, не относится к данному законопроекту. А что предполагает он? Сроки пребывания на посту относятся к компетенции региональной власти. Им самим дается право устанавливать время пребывания на посту руководителя.

- То есть, срок правления местного лидера делегируется регионам?

- Да. Кто-то захочет оставить два срока, кто-то, может, три или пять сроков. Это их право. Законопроект просто дает отсечку: два срока по пять это норма — а дальше уж вы сами решайте.

- Предложено изменить формат работы региональных Заксобраний, в частности, ввести дистанционный режим — это должно облегчить им жизнь?

- Закон предусматривает, что мы живем во времена ковида. И ведь с 1999 года, когда принимался прежний закон, прошло 22 года. Да тогда не было у нас по сути интернета! А мы должны идти в ногу со временем. Возникает много срочных вопросов, и новый вариант ускоряет прохождение различных отзывов. Ведь до сих пор идут почтовые отправления в офлайн режиме — а подобные вещи замедляют работу.

- В два раза предложено сократить срок рассылки законопроектов в субъекты и срок предоставления ими отзывов. 15 дней — этого достаточно, чтобы все оценить и разработать предложения?

- Это нормально, считаю, можно и быстрее. В любом случае все наши постановления сразу публикуются на сайте. А в регионы это еще только отправлено по почте, 15 дней идет к ним. Ну так они ведь сразу же могут прочитать все на сайте - и уже начинать готовить отзывы. Если у них действительно есть большое желание — они все способны сделать быстро, могут оперативно собраться на внеочередную сессию. Данный законопроект предусматривает такую норму, что, если тот или иной проект будет касаться какого-либо субъекта федерации — то без отзыва данного субъекта РФ Госдума рассматривать конкретный законопроект не сможет.

- То есть никто не может сказать, что центр ущемляет регионы в их правах?

- Такого нет. На этом пытались, конечно, спекулировать. Пара коммунистов выступали на этот счет. Они говорили, что центр взял на себя лишние полномочия. Но пока никакого серьезного перераспределения полномочий не видно. Есть бОльшая универсализация в терминах. И большая подгонка узких мест, которые раньше имелись, и приводили к тому, что могли возникать некие кризисные ситуации.

- Например?

- Ну например, если человек в руководстве региона, утратив доверие, уходил в отставку и мог уже на следующий день заявить о том, что идет на выборы и всем покажет кузькину мать. И начинались шантажи. Ну вот сейчас вводится норма такая: если тебя отправили в отставку в связи с недоверием — ты 5 лет не сможешь занимать руководящий пост. Так «расшиваются» узкие места.

- В проекте есть положение о перечне имущества, которое может находится в собственности субъектов - и перечень этот должен быть открыт.

- Да, все объекты должны быть инвентаризированы. Все, чем владеет данный регион. Чтобы понять, кто и как имуществом пользуется. И чтобы исключить возможность манипуляций этими объектами. Перечень имущества будет открыт. По кадастровым спискам можно будет видеть, чем владеет данный регион. Сегодня много ограничений, в том числе бюрократических. Сейчас, например, есть отсылка на федеральный закон, который рассматривался, но не был принят .

- Когда закон будет рассмотрен в третьем чтении и принят — до конца года?

-- Думаю, до конца года сможем принять. Хотя поправок ожидается много во втором чтении, желающих много будет внести, из регионов в первую очередь. Ну вот сегодня звучала критика, которую нельзя назвать конструктивной — например, давайте уберем муниципальный фильтр. Но ведь это отношения к данному законопроекту не имеет!