Вопрос дня: А какое наследие нам оставил Леонид Ильич?

Знаете, каким он генсеком был? Фото:Владимир МУСАЭЛЬЯН

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Я прожил всю эпоху Брежнева, с 1964-го. Взялся он за страну после Хрущева неплохо. Молодой, красивый, рассуждал четко. Я работал на заводе, мы тогда говорили: «Наконец нормальный начальник». При нем товары в магазинах были, мы начали ездить в соцстраны. Фильмы хорошие снимали, поэты и художники после Хрущева вздохнули...

Александр ПРОХАНОВ, писатель:

- Царствование Леонида Ильича - это окончательное испепеление советской идеологии. Ее заменило потребительство, рухнула та прекрасная и в чем-то страшная идеология Сталина, которая звала народ на создание нового государства. При Брежневе не было расстрелов, репрессий, при нем можно было воровать, было достаточно сытно, Советский Союз накопил жирок... Но для развития это был финал. И как итог - приход Горбачева с его идеей сокрушения всего оставшегося.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик:

- Леонид Ильич оставил нам страну. Было все - могучая армия, прекрасное искусство, развитая наука... Но потом всю эту эпоху обозвали застоем. У нас вообще о СССР хорошо отзываться не принято. И бестселлером считается не «Как закалялась сталь», а какая-нибудь «Зулейха открывает глаза».

Сергей ИЛЛАРИОНОВ, программист, внук воина-афганца, Оренбург:

- Брежнев в 1979-м ввел войска в Афганистан. И этим зачеркнул все то хорошее, что к этому времени сделал.

Амаяк АКОПЯН, знаменитый иллюзионист:

- Мне Леонид Ильич запомнился широкой улыбкой. Мой отец, Арутюн Акопян, выступал перед Брежневым, а я был ассистентом. Отец на банкетах сидел с генсеком за одним столом и рассказывал, что Леонид Ильич под водочку любил слушать анекдоты про Брежнева. И сам их травил. Запомнился такой: «Выходит Леонид Ильич на трибуну и произносит: «О!» Все аплодируют. И так пять раз. К нему помощник подходит: «Леонид Ильич, это олимпийские кольца, а речь ниже!»

Иван, читатель сайта KP.RU:

- Я опрос читал - никто не хотел бы жить в эпоху Сталина или Ельцина. Но почти все готовы - при Брежневе. Он человечный был. Это был золотой век СССР. И почти все - газопроводы, заводы, самолеты и дороги - построено еще при Ильиче.