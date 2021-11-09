В Кремле зазвонил телефон: «Европа закрыла кордон!»

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Это было первое общение Владимира Путина с Александром Лукашенко после заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое прошло 4 ноября. Тогда они подписали Декрет о его создании. Собственно, двусторонние отношения и их развитие в свете подписания этого документа и стали главной темой беседы президентов. Они отметили, что настроены и на дальнейшее развитие интеграционных процессов, которые были названы взаимовыгодными.

Затронули в своем разговоре лидеры двух стран и «ситуацию с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах», сообщает Кремль.

Пресс-служба Лукашенко, в свою очередь, на этой теме сделала отдельный акцент. Сайт белорусского лидера сообщает, что «обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны по отношению к мирным людям» заняло «особое место в разговоре».

«При этом, как было подчеркнуто, особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши. Главы государств в деталях обсудили происходящие на белорусско-польских рубежах тревожные факты и тенденции», - говорится в сообщении.