Первым делом о ковиде...

В первую очередь Владимир Путин попросил рассказать, как сказались нерабочие дни на борьбе с «короной». Отсюда, по словам президента, будут понятны и следующие шаги. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/Пресс-служба Президента РФ

Уже после телефонных переговоров с Александром Лукашенко глава государства встретился с постоянными членами Совета безопасности страны и именно с этой темы начал совещание:

- У нас с вами сегодня два вопроса. Первый - о ходе реализации основ государственной пограничной политики России. Хочу сразу сказать, что здесь очень много было сделано в последние годы, - отметил президент.

Стоит отметить, что тема национальных рубежей сейчас наиболее актуальна в свете того, что происходит на границе Белоруссии и Польши. Например, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию «напряженной, тревожной».

- Мы видим, что очень ответственно работают белорусские специалисты. Мы надеемся, что это никоим образом не примет форму, которая будет являться угрозой для нашей безопасности, - заявил Песков в беседе с журналистами.

Второй темой встречи с членами Совбеза, по словам Владимира Путина, стала «динамика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и меры по ее снижению».

- Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с инфекцией та мера, которую мы ввели, это выходные дни, которые закончились недавно, и что предполагается сделать в ближайшее время, - сказал глава государства.

Специально для доклада по ситуации с коронавирусом в стране президент пригласил на заседание вице-премьера Татьяну Голикову, министра здравоохранения Михаила Мурашко, руководителя Роспотребнадзора Анну Попову и главу рабочей группы по борьбе с коронавирусом, мэра Москвы Сергея Собянина. В том числе и поэтому совещание начали все-таки с борьбы с ковидом. Это было предложение самого Владимира Путина, чтобы «людей не держать и после уже спокойно обсудить другие вопросы».