«Спасибо, Василич!» Слепаков, Галыгин, Ярушин, Пелагея и многие другие поздравили КВН с 60-летним юбилеем

Президент международного союза КВН Александр Масляков. Фото ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

Самая веселая игра всех времен и народов КВН отмечает 60-летие. Отец-основатель Александр Масляков уверен, что ни какие новые форматы убить игру не способны — «у КВН светлое будущее». Обилие клонов («Игра», «Суперлига» и проч.) только подтверждают это. И пока клуб отмечает праздник, его выпускники заполнили ленту в инстаграме раритетными фото и видеороликами с первых выступлений.

Семен Слепаков (сборная Пятигорска)

- Спасибо, игра! - написал один из самых известных кавээнщиков. - Спасибо, Александр Васильевич Масляков! Спасибо, ребята из моей команды! Спасибо, ребята из других команд! Спасибо, посольство США, которое отказало мне в выдаче годовой визы в 2000-ом году! Это позволило мне и дальше выступать в Слобожанской лиге КВН, вместо того, чтобы получать скучное образование в престижном университете! Ура! Пусть КВН гордо шагает по планете, так же толсто, румяно и бодро, как мы с Лехой Ляпоровым и Михой Беляевым в далеком 2005-ом году!

Пелагея (сборная НГУ)

- Шесть десятилетий КВН дарит людям хорошее настроение, и признание талантов молодых, позитивных ребят, дарит хорошие шутки и мысли о проблемах и, быть может, — их решении, - подчеркнула Пелагея, заседающая теперь в жюри КВН. - А для тех кто играл и играет в КВН, он стал не просто частью их судьбы, он стал школой жизни. Мне, например, трудно переоценить его влияние на мою судьбу — ведь участие в игре Новосибирской команды стало моим первым появлением на ЦТ, благодаря этой игре я всю свою жизнь обожаю юмор и сразу вижу людей, которые смешно и уместно шутят. И это — «мои» люди...

Арарат Кещян (сборная РУДН)

- Когда мы были Битлами. Спасибо, Василич», - подписал снимок звезда бесконечного сериала «Универ», намекая на всенародную славу и любовь после победы в Высшей лиге.

Вадим Галыгин (сборная БГУ)

- С Днём КВН!!! Всем хорошего настроения!!!», - лаконично поздравил коллег актер.

Елена Борщева (сборная Пятигорска)

- С Днём КВН, 60 лет! Листайте карусель! Эти фотографии и видео с праздника 43 года КВН, когда мы выступали женской сборной «А, ну-ка, девушки!», - выложила шоувумен снимки, сделанные 18 лет назад.

Станислав Ярушин («Уездный город», «Луна»)

- Я думаю, что ещё успеваю поделиться своими впечатлениями о прошедшем времени, - отметил хэштег #КВН60 звезда сериала «Универ». - Я много раз говорил о том, как благодарен этой игре за опыт приобретённый за все эти 8 лет. Две команды: «УЕЗДНЫЙ ГОРОД» и «ЛУНа» — это серьёзная школа для меня и моих друзей, кто на сегодняшний день нашли себя в мире творчества, и производят хороший развлекательный контент, чтобы радовать зрителей. Было разное, но было оч крутое время. В общем, КВН, с днём рождения!

Дмитрий Кожома (Станция «Спортивная»)

- Нарыл вот такие фотки, - опубликовал старые кадры шоумен. - С др игру, в которой мы все много чего прошли и видели! Каждый в С Т А Н Ц И Я ван лав. Нас гораздо больше! Всех помню и люблю!

Дмитрий Хрусталев (сборная Санкт-Петербурга)

Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев выложил фрагмент выступления команды, в которой капитанил 20 лет назад.

Олег Верещагин («Парма»)

- Друзья, поздравляю всех нас с Юбилеем КВН!!! - написал артист. - Спасибо за супервеселую молодость!!!