Актера Александра Дьяченко после гормональной терапии настиг новый удар

Звезда фильма "Брат 2" поделился с поклонниками своей болью Фото: СОЦСЕТИ

Актер Александр Дьяченко по сей день не может оправиться от тяжелой болезни. Коронавирус больно ударила по знаменитости. У актера начался цитокиновый шторм, потом отнялись ноги. Он прошел гормональную терапию, но недавно звезду фильма "Брат 2" настиг новый удар.

Александр Дьяченко коронавирусную инфекцию перенес крайне тяжело. Актер постоянно лежал, а из-за гормонов сильно располнел. "Ковид многое изменил. Он внес такое понятие, как постковидное состояние. И ни для кого не секрет, какое количество специалистов (в кавычках в том числе) появилось сейчас по борьбе с этими проблемами. Я знаю это. Именно это мне приходится проходить сегодня. Мои послековидные проблемы множественные. Главная из них сейчас - проблема с коленями", - начал артист свою исповедь.

Он столкнулся с невыносимой болью в суставах и позвоночнике, которая не дает ему покоя несколько месяцев. По его словам, это одна из самых распространенных патологий у переболевших. "Ежедневно мучаюсь от боли, которую снять никакими способами не удавалось. Хотя бы убрать боль... Я уже даже перестал думать о быстрой ходьбе, беге по лестнице или прогулке на лошади...", - сокрушается артист.

Стоит отметить, что гормональная терапия тоже наложила сильный отпечаток на внешность звезды. "Плюс десять килограммов, лицо одутловатое. Диеты и спорт особо не помогают. Долгое время не узнавал себя в зеркале", - делился он сокровенным.

Главное для него сейчас - вылезти из болезни окончательно. "Я ведь уходил в цитокиновый шторм. Десять дней сумерек…", - рассказывал актер.