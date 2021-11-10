Дарья Жукова рассказала, как живут дети Романа Абрамовича после развода родителей

Дети Дарьи от Романа Абрамовича живут вместе с мамой в Нью-Йорке. Фото: Инстаграм.

Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись в 2017 году. Сейчас галеристка счастлива в новом браке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Дети Дарьи от Романа Абрамовича живут вместе с мамой в Нью-Йорке. В родной Москве Жукова бывает наездами. Недавно она снова приехала в Россию и привезла с собой детей и Ставроса – к слову, это его первое знакомство с нашей страной. В интервью российскому Vogue Дарья рассказала о своих методах воспитания наследников.

Как и все современные дети, 8-летняя Лея и 11-летний Аарон без ума от гаджетов. Они проводят много времени в Интернете, что не может не тревожить их маму. Поэтому Жукова строго ограничивает время, которое ее дети проводят в Сети.

- У нас правило такое: в выходные на гаджеты - 40 минут. 20 - на общение с друзьями, 20 - на игры. А на неделе - зависит от успехов, - сообщила Дарья.

Хотя их мама – музейный эксперт с мировым именем, дети Абрамовича не слишком любят осматривать экспозиции. Несмотря на то, что Дарья с раннего детства водила их по лучшим музеям и галереям мира, их пока не особенно интересуют искусство и история.

- Они туда не рвутся, как и большинство детей, - говорит Даша. - Иногда им нравится, иногда приходится заставлять. Из того, что имело успех... Не так давно мы побывали в лос-анджелесском LACMA, на выставке японца Еситомо Нары. Купили детям футболки с его рисунками - они теперь их не снимают.

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос поженились в октябре 2019 года. Фото: Инстаграм.

Во время пандемии коронавируса и периода самоизоляции семья впервые долгое время провела дома. Дарья даже научилась готовить. До кулинарных шедевров ей пока далеко, но по крайней мере она освоила простые и диетичные блюда.

- Теперь я по крайней мере могу открыть холодильник и приготовить что-то съедобное из овощей, - шутит миллиардерша.

Многие отметили, что после расставания с Абрамовичем Жукова словно расцвела. Если рядом с Романом Аркадьевичем она часто выглядела подавленной и усталой, то вместе со Ставросом она неизменно улыбается и излучает оптимизм. С бывшим мужем Дарья осталась в прекрасных отношениях – время от времени они появляются вместе на культурных и благотворительных мероприятиях.

В марте 2021 года у Дарьи Жуковой и Ставроса Ниархоса родился сын Филипп. Фото: Инстаграм.

Дарья Жукова и Ставрос Ниархос поженились в октябре 2019 года, а в марте 2021-го у них родился сын Филипп. Малыша назвали в честь прадедушки по папиной линии, сколотившего семейное состояние. Ставрос Ниархос – наследник судостроительной компании, принадлежащей богатейшей семьи Греции, которая своим состоянием может потягаться с Онассисами. Бывшая спутница жизни Абрамовича сумела подружиться со всем голливудским бомондом. Среди ее близких подруг - актрисы Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон и супермодель Карли Клосс. Со Ставросом Ниархосом Жукова была знакома много лет, но только в конце 2017 года они стали выходить в свет как пара. К слову, в ранней молодости Ставрос встречался с известной тусовщицей Пэрис Хилтон и даже был помолвлен с ней.