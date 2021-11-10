"Соображает невероятно быстро": Что из себя представляет новая зенитная ракетная система С-550

Россия уже сейчас должна думать о серьезном уплотнении своего Противоракетного зонта и о работе «на опережение» Фото: EAST NEWS

Российские конструкторы зенитных ракетных систем (ЗРС) продолжают радовать и удивлять своими успехами сограждан и сильно раздражать недругов созданием новых образцов боевой техники. Едва мы узнали, что в ближайшее время в войска будет поставлен первый (!) серийный образец ЗРС С-500 «Прометей» (это одна из самых современных систем противовоздушной обороны в мире), как на недавнем совещании с военными и оборонщиками в Сочи Владимир Путин «проговорился» о разработке очередной системы нового поколения - загадочной С-550.

Минобороны подтвердило: создание этой боевой техники идет полным ходом. Ее технические характеристики – секрет. И все же кое-что об этой ЗРС уже известно. Главным образом – из того, что было засвечено в иностранной прессе или сохранилось в рассекреченных архивах зарубежных разведок. А они пронюхали немало - из Москвы в США были тайно вывезены документы из архива экс-заместителя заведующего оборонным отделом ЦК КПСС В. Л. Катаева. А в этих документах и фигурировала система ПРО ближнего перехвата С-550 (см. копию архивного документа, в котором говорится, что систему намеревались ввести в действие еще в 1988 году). Следовательно, сегодня говорить об С-550, как о «новье» неверно. Заделы были еще советскими.

Копия архивного документа

И тут возникают резонные вопросы: из-за чего же СССР отказался от принятия на вооружение С-550? И почему именно сейчас российские конструкторы-ракетчики вернулись к давно похороненному проекту и стахановскими темпами реанимируют его? Отвечая на первый вопрос, мне придется вернуться в печальные для армии горбачевские времена. Михаил Сергеевич из желания прослыть «голубем мира» и в порыве «нового мышления» серьезно покромсал наш оборонный щит.

Прекращение работ по системе ПРО С-550 осуществлялось одновременно с закрытием ряда проектов других советских конструкторских бюро в сфере обороны и в рамках соглашений, достигнутых в ходе встречи Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва с Президентом США Рональдом Рейганом в Рейкьявике (11–12 октября 1986 г.). К тому же действовал Договор о ПРО 1972 года, который до того «очаровал» Горбачева, что он, видимо, и перестарался с «ракетным стриптизом» СССР. Американцы, видимо, пронюхали про С-550 и потому затолкали в Договор по ПРО статью, которая запрещала создание мобильных систем противоракетной обороны.

В 2001 году США вышли из Договора. Затем вышли из Договора о ракетах меньшей и средней дальности. А с недавних пор Вашингтон стал поговаривать о возвращении этих ракет в Европу. Нельзя исключать, что такие ракеты появятся в свое время на Украине. И это уже не 15-20 минут подлетного времени, а в 3-4 раза меньше!

Следовательно, Россия уже сейчас должна думать о серьезном уплотнении своего Противоракетного зонта и о работе «на опережение» ситуации (о чем и говорил Путин на совещании в Сочи).

Да, у нас уже есть стратегические системы ПРО, рассчитанные для борьбы с «большими ракетами» и на дальних дистанциях. А теперь нам нужны так называемые объектовые системы ПРО. Или по-другому - мобильные системы ПРО с ракетами для плотного ближнего перехвата. Вот эта необходимость и породила С-550.

Она будет «снимать с неба» те ракеты врага, которым удалось прорваться в зону поражения цели.

Что еще (или уже) известно про С-550? С учетом новых требований нашего правительства о сохранении гостайны, я лучше подержу язык за зубами. А скажу лишь одно: с помощью уникальных электронных мозгов С-550 «соображает» невероятно быстро, видит очень далеко, а бьет очень точно и мощно. Ну а еще она будет очень шустрая, - стрельнула с одной позиции и быстро «смылась» на другую.