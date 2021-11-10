Носки и пена для бритья останутся в прошлом: Коронавирус обеспечил рост популярности цифровых подарков

По свидетельствам продавцов электроники, у покупателей уже возникли проблемы с приобретением новейших моделей игровых приставок Фото: EAST NEWS

Эксперты утверждают, что в этом году многие на Рождество и Новый год получат цифровые подарки – причина кроется в нарушенных из-за пандемии логистических цепочках и вызванном этим обстоятельством дефиците отдельных товаров, в частности, микросхем.

Так, например, компания Apple уже заявила, что лишь за прошлый квартал она потеряла более $6 миллиардов, просто не успев за спросом, а iPad в ближайшее время может попасть в список дефицитных товаров.

Кроме того, по свидетельствам продавцов электроники, у покупателей уже возникли проблемы с приобретением новейших моделей Xbox и PlayStation, а также других устройств, включая Nintendo Switch и Oculus Quest. И по мере приближения праздников ситуация будет усугубляться.

– Toshiba, которая поставляет компоненты производителям консолей, предупредила, что дефицит может продлиться до 2023 года, а президент Nintendo заявил в четверг, что не сможет удовлетворить праздничный спрос, – пишет Axios.

В то же время, праздники без подарков не обойдутся, и поэтому многие люди выбирают цифровую альтернативу: покупку для своих родных и близких различных подписок, игр или игровых преимуществ в уже существующих аккаунтах.

В отличие от «настоящих» подарков подобные презенты никогда не закончатся, их не надо ждать и беспокоиться о гарантийном сроке. Но вопрос заключается еще и в том, что подобные подарки подойдут далеко не всем, но здесь уже каждому придется делать выбор самостоятельно.