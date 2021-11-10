Правительство Сингапура отказалось платить за лечение непривитых от COVID-19

Почти все эти больные не вакцинированы. Отказ от прививки – их осознанный выбор Фото: REUTERS

Сингапур является одним из мировых лидеров по темпам вакцинации населения от COVID-19: к началу ноября 85% сингапурцев были полностью вакцинированы, 18% населения получило бустерную дозу прививки.

В этом южно-азиатском городе-государстве живет порядка 6 млн. человек. Сингапур – страна богатая, в ней – один из самых высоких уровней жизни и доходов населения в мире.

Правительство Сингапура могло бы позволить себе и далее оплачивать лечение всех заболевших коронавирусом. Но с начала этой недели оно больше не будет тратить на это бюджетные средства. Минздрав страны объявил, что теперь все те, кто отказался от вакцинации от COVID-19 без должных на то оснований, будет платить за лечение и лекарства из собственного кармана.

К принятию такого решения чиновников подтолкнула простая статистика: по состоянию на 7 ноября коронавирус был диагностирован у 1725 сингапурцев, 67 из них находятся в критическом состоянии. Уровень загрузки отделений интенсивной терапии составляет 68,5%.

Почти все эти больные не вакцинированы. Отказ от прививки – их осознанный выбор.

- Непривитые составляют значительное большинство тех, кто нуждается в стационарной помощи, они непропорционально увеличили нагрузку на национальную систему здравоохранения. Отныне те, кто сделал выбор не в пользу прививки без медицинских показаний, будут платить за лечение из собственных средств, – говорится в заявлении Минздрава Сингапура.

До этого правительство страны оплачивало лечение от коронавируса любого жителя страны и даже иностранных рабочих. Исключение составляли лишь те, кто заболел COVID-19 сразу после возвращения домой из-за рубежа.

Тем, кто заболел после вакцинации повторно или в первый раз расходы на лечение по-прежнему будут оплачиваться из бюджета. Также будет полностью покрываться лечение детей в возрасте до 12 лет, не входящих в Сингапуре в категорию населения, которой на данный момент показана вакцинация.

Оплата лечения COVID-19 (а также тестирования на коронавирус) из бюджетных средств практикуется во многих странах мира. Но с увеличением доступа к вакцинации правительства постепенно отказываются от чрезмерных трат. Так, в ряде штатов США с начала будущего года непривитые смогут приходить на рабочие места только при наличии отрицательных тестов, причем платить за регулярное тестирование им придется из собственного кармана.