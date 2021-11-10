Король сезона: поправляем здоровье гранатами

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В разгар осени на прилавках магазинов появляется свежий урожай гранатов. Самое время разнообразить ими свой рацион, ведь в красных плодах масса пользы.

Ученые считают, что гранатовые деревья появились еще в меловом периоде, десятки миллионов лет назад. В Средние века на Востоке гранаты считались средством от бесплодия. Сегодня во многих уголках мира гранат успешно культивируют. Эти деревья любят солнце и тепло, поэтому растут на Ближнем Востоке, на юге Европы, на Кавказе, в Средней Азии и в некоторых российских регионах – Дагестане, Крыму, Северной Осетии. Название происходит от латинского «зернистый».

Подарок иммунитету и сосудам

Внутри плода граната может содержаться от 400 до 900 маленьких косточек, окруженных сочной, сладкой бордовой мякотью. Это кладезь витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых нашему организму.

Исследования последних лет показали, что гранат и продукты его переработки имеют противовоспалительное, противоопухолевое, гипотензивное действие. Плоды благотворно влияют на сердце и сосуды, ЖКТ, мочеполовую и эндокринную системы. Кроме того, гранат, как природный антиоксидант, положительно влияет на состояние кожи и полости рта.

Больше всего в гранате витаминов C, Р, B6 и В12. Они укрепляют иммунитет, сосуды, нервную систему. Высока концентрация кислот, клетчатки, дубильных веществ. При регулярном употреблении гранат может служить профилактикой отравлений.

Пейте гранатовый сок!

Не менее чем сами плоды, полезен и гранатовый сок. В нем достаточно много флавоноидов – природных антиоксидантов. В стакане сока содержится 10 % от рекомендуемого уровня их потребления.

Сок граната богат калием, магнием и медью. Калий служит для здоровой работы сердца, магний участвует в белковом обмене и поддерживает нервную систему, а медь необходима для правильного усвоения железа. Гранатовый сок благодаря общему укрепляющему эффекту полезен всем, но особенно – пожилым людям и тем, кто перенес болезнь или операцию.

Впрочем, во всем лучше знать меру: сок граната лучше пить не сильно концентрированным, разбавляя водой. Его кислотность высока, и при злоупотреблении есть риск раздражения слизистых оболочек. Поэтому гранатовый сок противопоказан при проблемах с желудком – язве или гастрите с повышенной кислотностью; не рекомендуется давать его и маленьким детям. После сока нужно прополоскать рот, защитив зубную эмаль. А еще гранаты отлично крепят, так что лучше избегать их тем, кто склонен к запорам.

Комментарий эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Юлии Зотовой:

Королевский цвет, вкус и щедрость, с которой гранат демонстрирует нам свои полезные свойства, сделало этот фрукт универсальным компонентом в здоровом рационе питания.

Давайте разберем гранат на составляющие и посмотрим на многообразие витаминов, минералов и биологически активных веществ, которые скрыты у него внутри.

• Витамин С. Оказывает противовоспалительное действие, укрепляет иммунитет в сезон простуд

• Витамины В6 и В12. Влияют на все обменные процессы в организме, улучшают состояние кожи и слизистых оболочек

• Витамин Р (рутин). Уменьшает проницаемость и ломкость мелких сосудов

• Клетчатка. Усиливает моторику желудочно-кишечного тракта, выводит вредные вещества из организма

• Органические кислоты – яблочная, лимонная, щавелевая. Улучшают обменные процессы, участвуют в клеточном дыхании

• Антоцианы. Эти вещества придают плодам красный цвет и являются мощными антиоксидантами. С их помощью организм борется с преждевременным старением и с развитием онкологических заболеваний.

• Минеральные вещества и микроэлементы – кальций, магний, калий, натрий. Влияют на тонус сосудов и на нервно-мышечную проводимость, а также улучшают сокращение сердечной мышцы

• Железо. Необходимо для профилактики железодефицитной анемии. При низком гемоглобине рекомендуется употреблять гранатовый сок, разбавленный водой в соотношении 1:2.

Необходимо помнить, что существуют и противопоказания к употреблению граната – как цельного, так и в виде сока. Людям, страдающим гастритом и язвенной болезнью желудка, стоит ограничить потребление сока из-за высокого содержания в нем кислот. Чтобы не разрушить зубную эмаль, гранатовый сок лучше пить через коктейльную трубочку.

Сегодня принято добавлять зерна граната в салаты, вторые блюда и десерты. Кожуру тоже не стоит выбрасывать: ее можно засушить и добавлять в чай. А свежевыжатый гранатовый сок вообще называют эликсиром молодости.

Делаем правильный выбор

Выбирая гранат, посмотрите на кожуру плода – она должна быть сухой, целой и без бурых пятен, иметь равномерную окраску и небольшой глянцевый блеск. Самые вкусные гранаты – увесистые: в них больше сока и меньше пустот.

При выборе гранатового сока стоит ориентироваться на цвет продукта. Жидкость должна быть красно-бордовой и прозрачной, поэтому лучше выбирать сок в стеклянной таре. Хранится сок в темном месте. Если в магазине на него попадает прямой свет, лучше воздержаться от покупки. В составе сока не должно быть добавленного сахара. Цена – также показатель качества. Гранат – продукт недешевый, поэтому слишком низкая цена на сок должна насторожить.

Хранить гранаты лучше в холодильнике, погребе или на лоджии, при температуре до 10 °C. Идеальный вариант – обернуть каждый плод бумагой: так они сохранят свежесть около двух месяцев.