Молочные реки поддельные берега

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По данным ученых у каждого третьего жителя Земли – непереносимость лактозы. Особенно много таких людей в Азии. Утверждают также, что после определенного возраста молоко и вовсе не стоит употреблять в пищу. К счастью, в наше время существует много технологий, которые позволяют, например, получать безлактозное молоко. При приготовлении пищи вы и не почувствуете «подвоха». А если выпить стакан такого молока вживую, то оно покажется чуть слаще на вкус.

Как бы там ни было, утверждение о том, что «пейте дети молоко – будете здоровы» в России укоренилось крепко. И молоко – один из самых востребованных продуктов на полках магазинов. Однако все чаще можно слышать набор ставших уже традиционными жалоб на молоко. Например, вместо того, чтобы скисать, молоко начинает горчить. Ни простоквашу не сделать, ни творога. Это результат обработки молока новыми видами заквасок, которые порой вносятся уже после пастеризации.

Надо понимать, что все то, что не запрещено ГОСТами, то разрешено. И тут уже самому покупателю необходимо выбрать любимого производителя и любимый вкус. По умолчанию, если молоко появилось на полках магазинов, то оно сертифицировано и в его качестве вроде бы можно не сомневаться. Но есть нюансы.

Испытательный центр «Серконс Эко» в качестве одного из видов исследований занимается выявлением фальсифицированного молока. Кроме того, здесь определяется подлинность его компонентов.

На какие ухищрения в основном идут недобросовестные производители? В первую очередь они порой подменяют животный жир на растительный. И вторая лазейка для фальсификаторов – животный белок. В него порой добавляют меламин –химическое вещество, которое богато азотом. Именно поэтому его используют при производстве красителей, гербицидов и в качестве огнезащитной добавки. Таким образом фальсификаторы экономят свое сырье. Ведь оно действительно ценное и занимает большое место в себестоимости товара.

«Мы должны найти холестерин в молоке. Но не должны найти растительные стерины. Кроме того, мы проводим исследования на наличие антибиотиков. Понятно, что при помощи антибиотиков производители берегут животных, но количество антибиотиков строго регламентировано государством. И если антибиотиков содержится больше нормы, то покупатель фактически покупает как минимум не полезный, а то и вредный продукт. И здесь наш испытательный центр стоит на защите прав потребителей», - рассказывает руководитель Испытательного Центра «Серконс Эко» Галия Ибрагимова.

Добавим, кстати, что и с упомянутым выше безлактозным молоком бывают проблемы. И самая главная в том, что там порой эта самая лактоза и содержится.

В настоящее время в России действует система обязательной маркировки молочных продуктов со сроком хранения более 40 дней. Кроме того, с прошлого года производителя молока можно определить по QR-коду, который обязательно есть на пачке. Любопытство и некоторая настойчивость помогут вам разобраться в качестве продукта. Сейчас молоко сертифицируется по 14 различным ГОСТам. От органолептики до содержания антибиотиков.

Времена меняются и многие советы по самостоятельному определению качества молока уже устарели. Например, в молоко перестали добавлять известь. И капать в купленный продукт йод для ее выявления не стоит, не найдете. К сожалению, у любителей сымитировать, например, «фермерское молоко» в арсенале много других технологичных штучек. Например, различные порошки, которые при растворении сразу дают консистенцию молока.

Поэтому общий совет для покупателей один – выбирать проверенных производителей. И помнить, что в случае сомнений молоко всегда можно отправить в испытательную лабораторию.

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