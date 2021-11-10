Министрам обороны стран СНГ показали ультиматум Паулюсу и Орден «Победы» маршалу Жукову

В Москве прошло заседание глав военных ведомств стран Содружества

Заседание Совета министров обороны стран СНГ прошло 10 июня в Международном военном центре в Москве. Участие в нем приняли делегации оборонных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Министры обороны возложили цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду в Москве и почтили минутой молчания память павших на фронтах Войны воинов. А в Музее военного сотрудничества им показали подлинники уникальных документов из Центрального военного архива, связанные с защитой Брестской крепости, подвигом 28 героев-панфиловцев, битвой за Днепр, взятием Берлина и Парадом Победы 1945 года. Министры обороны СНГ стали первыми, кто увидел недавно рассекреченный Ультиматум ставки Верховного Главнокомандования от 8 января 1943 года генералу Паулюсу, подписанный Рокоссовским и Вороновым. В скором времени документ будет опубликован. Также в Музее был показан Орден «Победа» номер один, который был вручен маршалу Жукова.

По словам главы российского оборонного ведомства, в этом году СНГ исполняется 30 лет, и в этом смысле встреча министров обороны стран входящих в организацию, символична.

- За годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооруженных сил стран СНГ, - сказал Сергей Шойгу. - Формат Совета министров обороны дает возможность расширять спектр партнерства и принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности СНГ. Оборонные ведомства стран Содружества в ходе заседания подтвердили единое понимание характера вызовов и угроз военной безопасности.

Совет министров обороны определил перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества, а также утвердил план совместных мероприятий на 2022 год. Частью этого плана и станут, к примеру, компьютерные учения ПВО стран СНГ.

- Советом министров обороны принято решение о проведении компьютерного командно-штабного учения объединенной системы противовоздушной обороны «Региональная безопасность – 2022», - сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, в следующем году будут пройдут Третьи Военно-спортивные игры, посвященных 30-летию Совета министров обороны СНГ.