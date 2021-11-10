Архангельский ЦБК к 2030 году сократит прямые выбросы парниковых газов на 55%

Архангельский ЦБК собирается внедрить на производстве новые эффективные технологии. Фото: Shutterstock.

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат планирует к 2030 году уменьшить количество прямых выбросов парниковых газов на 55% (к уровню 1990 года). Предприятие разработало и внедрило стратегию низкоуглеродного развития на ближайшее десятилетие. Добиться снижения выбросов ЦБК собирается, перестроив работу сразу по нескольким направлениям: сократив энергоемкость производства, повысив эффективность использования топлива и увеличив долю биомассы в топливном балансе. Планируется также, что ЦБК будет использовать менее углеродоемкое ископаемое топливо. По словам заместителя генерального директора комбината Ирины Галаховой, под каждое направление уже созданы технические и организационные решения. Новую концепцию экологического развития комплекса она представила в Санкт-Петербурге на пленарном заседании «Целлюлозно-бумажная промышленность – лидер биоэкономики замкнутого цикла». Мероприятие прошло в рамках 16-й международной выставки и форума целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей и упаковочной промышленности PAP-FOR.

Ирина Галахова подчеркнула, что вопрос постановки цели углеродной нейтральности руководство Архангельского ЦБК рассматривает пока в рамочном формате. По итогам практического опыта предприятия в части разработки научно обоснованной цели по критерию «непревышения 1,50» ставится задача получить дополнительные оценки намеченной модернизации производства с точки зрения климатических аспектов. ЦБК также рассматривает и более амбициозные стратегические цели, в том числе и аспект углеродной нейтральности.

Топ-менеджер Архангельского ЦБК презентовала климатическую историю предприятия. Она началась в 2000 году с реализации в России статьи 6 Киотского протокола. Последнее экологическое достижение предприятия – в этом году АЦБК одним из первых в нашей стране получил Комплексное экологическое разрешение (КЭР).

- Исходя из нашей практики КЭР оценивается как инструментарий устойчивого развития, модернизации предприятия, и мы видим в КЭР ряд инструментов ESG. Это разрешительная документация, регулирующая объем допустимого воздействия на окружающую среду на единицу выпускаемой продукции в разрезе применяемых технологий. В сочетании с экологическим контролем это еще и инструмент управления рисками. Очевидно, что более экологичные технологии экономят ресурсы, сырье, время, а значит, экономически более эффективны, - сообщила Ирина Галахова.

Она также рассказала о глобальном проекте Архангельского ЦБК - ПРОРЫВ-2027. На промышленной площадке целлюлозно-бумажного комплекса появится новый сульфат-картонный завод. Предприятие будет оснащено третьей картоноделательной машиной, способной выпускать до 700 тысяч тонн продукции в год. Завод будет отвечать всем современным мировым требованиям, в том числе экологическим. Инвестиции в строительство составят 120 миллиардов рублей (1,4 миллиарда евро). Срок окупаемости предприятия составит 12 лет. По графику строительство начнется в 2022 году и продлится 4,5 года. Планируется, что предприятие будет запущено в эксплуатацию в конце 2026 года.

- Завершение этого проекта позволит нам увеличить EBITDA, обеспечит рост капитализации компании, и, безусловно, улучшит экологическую обстановку на севере Архангельской области за счет дальнейшего внедрения наилучших доступных технологий, - сообщила Ирина Галахова, отметив, что для реализации столь масштабного проекта потребуются меры государственной поддержки. Среди них - выделение дополнительного лесного фонда, участие государства в развитии внешней инфраструктуры и финансовые формы поддержки в рамках программ институтов развития и органов власти.

Напомним, ранее Департамент Организации Объединенных Наций включил АО «Архангельский ЦБК» в число лучших передовых практик по достижению целей устойчивого развития. Кроме того, Архангельский ЦБК стал российским лидером международного климатического рейтинга CDP (The Carbon Disclosure Project — мировой проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов). По итогам 2019 года международные эксперты присвоили предприятию самый высокий рейтинг «А» среди российских компаний. Одновременно АЦБК вошел в топ-18 ведущих целлюлозно-бумажных компаний планеты с климатическим рейтингом «А».