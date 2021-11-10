Губернатор Михаил Дегтярев лично проверил ход строительства социально значимых объектов в Хабаровском крае

Несмотря на непогоду, губернатор не стал откладывать рабочую поездку. Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Михаил Дегтярев совершил рабочую поездку в Хабаровский район. Глава региона побывал на строительных площадках сел Мичуринское, Виноградовка, Мирное и Матвеевка. Там возводятся современные детские сады, школа и амбулатория.

Строительство социально значимых объектов ведется в рамках исполнения указов Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации», «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и государственной программы «Развитие здравоохранения Хабаровского края».

Первым местом, которое губернатор посетил в ходе рабочей поездки в Хабаровский район, стала стройплощадка школы в Мичуринском. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 250 учеников.

– Необходимость в новой школе местные жители испытывали последние 30 лет. В этом селе ежегодно отмечается прирост населения. А в рамках комплексного подхода по улучшению условий проживания людей в сельской местности в настоящее время минтрансом рассматривается заявка администрации Мичуринского на получение субсидии на ремонт подъездной дороги по улице Широкая, – отметил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Подрядчик заверил главу региона, что уже весной нынешнего года классы возведенной школы распахнут свои двери для учеников.

В данный момент в существующей в селе школе дети учатся в две смены, а классы организованы на базе детсада. Многие помещения попросту не приспособлены под потребности школы. В новом здании такой проблемы не будет. В строящейся школе предусмотрены помещения для музея, а также современного актового зала с костюмерной и гримерной.

Следующим объектом, который посетил Михаил Дегтярев в Хабаровском районе, стала амбулатория в селе Виноградовка. Медучреждение рассчитано на прием 50 пациентов в день. Это позволит существенно снизить нагрузку на действующую амбулаторию, которая расположена в селе Мичуринское. Сейчас жители близлежащих населенных пунктов вынуждены обращаться за медицинской помощью именно туда.

Михаил Дегтярев побывал на строительных площадках сел Мичуринское, Виноградовка, Мирное и Матвеевка. Фото: правительство Хабаровского края

К сожалению, в настоящий момент работы на стройплощадке не ведутся. При этом объект планируется сдать уже в декабре нынешнего года.

– Есть вопросы к службе заказчика правительства Хабаровского края. Мы будем разбираться. Если причина задержки строительства в наших кадрах, то мы примем самые быстрые меры в течение 48 часов, – прокомментировал ход строительства амбулатории глава региона.

Возведение двух детских садов в Матвеевке и Мирном, куда затем отправился губернатор, было начато практически одновременно. Оба дошкольных учреждения должны быть сданы в декабре 2021 года. Но, несмотря на схожие технические характеристики двух объектов, подрядчик в селе Матвеевка отстает от графика более чем на шесть месяцев. Там до сих пор не смонтированы наружные и внутренние инженерные сети. К отделочным и пуско-наладочным работам строители также еще не приступали.

При этом детский сад в селе Мирном планируют сдать в установленный срок. Там уже ведется подготовка документации для получения акта ввода объекта в эксплуатацию.

– Там, где подрядчик на торгах занижал стоимость, потом недобросовестно относился к выполнению работ – мы видим проблемы. Будем делать выводы, в том числе с привлечением правоохранительных органов и прокуратуры. Возможно расторжение контракта с некоторыми недобросовестными подрядчиками, – прокомментировал ситуацию Михаил Дегтярев.

Также глава региона подчеркнул: строительные организации, которые не затягивают сдачу объектов и внимательно относятся к государственным средствам, особенно в рамках нацпроектов, будут обеспечены поддержкой со стороны краевого правительства.