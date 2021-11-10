Создаем команду вместе с фиксиками!

Журнал придуман специально для любознательных исследователей окружающего мира, которым интересно все на свете

Ноябрьский номер развивающего журнала «Фиксики» посвящен командной работе. Мы поговорим, какие бывают команды и чем они отличаются друг от друга. Ребят ждет тест, выполнив его, они узнают, на кого из фиксиков похожи и какую роль в команде можно доверить именно им. Юные читатели придумают свою оригинальную эмблему и победный клич, а новый мастер-класс покажет им, как сделать фирменный значок «Тыдыщ» своими руками.

Вспомним и об экологии! Внутри идут полезные задания на сортировку мусора, что можно отдавать на переработку и для чего это нужно.

Еще фиксики приготовили игры – подвижные и настольные, в которые здорово играть вместе с веселой компанией друзей! А увлекательные задания, связанные с темой номера, отлично подойдут для проверки знаний и способностей.

Журнал придуман специально для любознательных исследователей окружающего мира, которым интересно все на свете. Поэтому мы решили собрать самое актуальное и увлекательное, чтобы упростить работу родителям.

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