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Общество10 ноября 2021 15:08

Создаем команду вместе с фиксиками!

Журнал с любимыми героями делится новыми интересными фишками
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Журнал придуман специально для любознательных исследователей окружающего мира, которым интересно все на свете

Журнал придуман специально для любознательных исследователей окружающего мира, которым интересно все на свете

Ноябрьский номер развивающего журнала «Фиксики» посвящен командной работе. Мы поговорим, какие бывают команды и чем они отличаются друг от друга. Ребят ждет тест, выполнив его, они узнают, на кого из фиксиков похожи и какую роль в команде можно доверить именно им. Юные читатели придумают свою оригинальную эмблему и победный клич, а новый мастер-класс покажет им, как сделать фирменный значок «Тыдыщ» своими руками.

Вспомним и об экологии! Внутри идут полезные задания на сортировку мусора, что можно отдавать на переработку и для чего это нужно.

Еще фиксики приготовили игры – подвижные и настольные, в которые здорово играть вместе с веселой компанией друзей! А увлекательные задания, связанные с темой номера, отлично подойдут для проверки знаний и способностей.

Журнал придуман специально для любознательных исследователей окружающего мира, которым интересно все на свете. Поэтому мы решили собрать самое актуальное и увлекательное, чтобы упростить работу родителям.

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