Юлия Паршута впервые прокомментировала слухи о домогательствах Константина Меладзе

Молодая певица вспоминает, как участвовала в «Фабрике звезд» и почему ее выгнали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вокалистка Юлия Паршута из Сочи порядка 15 лет выступает на российской эстраде, но закрепиться в первом эшелоне пока не получается. Она участвовала в шоу «Фабрика звезд», «Маска», «Один в один» и «Шоумаскгоон», записывает клипы и выпускает песни. И в беседе с ютуб-блогом Fametime TV объясняет, на что уходит основной заработок и какие СМС присылает ей Константин Меладзе.

ПРО ШОУ «ФАБРИКА ЗВЕЗД»

«Был ли у нас сценарий? Кажется, был случай, когда меня попросили проголосовать [против одного из участников], но я не проголосовала. И ушла в следующей номинации. Сейчас уже понимаю, что определенная режиссура там была. Я заартачилась. Мне нельзя говорить, как надо сделать. Могли ли меня убрать поэтому. Думаю, да, могли. Когда меня «ушли», я приехала и только потом начала осознавать, в какой махине я участвовала и сколько народу нас смотрят»

ПРО ЗАРАБОТКИ

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Пока не говорю о концертной деятельности, она не так налажена. В связи с последними событиями [пандемия], думаю, всем сложно. Концертных туров нет. В декабре в Москве выступлю на площадку для более 1 тысячи человек. Продадутся билеты или нет — не думаю. Я хочу концерт»

ПРО ДОМОГАТЕЛЬСТВА МЕЛАДЗЕ

«Мне задавали такие вопросы (по поводу домогательств со стороны Константина Меладзе, с которым певица сотрудничала на «Фабрике звезд» — Авт.). Я не могу вспомнить, чтобы у меня была такая ситуация, чтобы меня харрасили (домогались, шантажировали с целью близости). У меня такого не было. У меня к нему уважительное отношение. Поздравляю каждый год с днем рождения. Когда я спела «Я не могу без тебя» в шоу «Маска», он сразу понял, что в костюме змеи — я и прислал СМС: «Браво, Юля! Брависсимо!».

ПРО ТРАТЫ

«Большинство денег уходят на клипы. Не десятки миллионы рублей, но весьма приличные суммы. Порядка 1,8 миллиона рублей — 2 миллионов рублей за клип. Особенно для меня — артистки, которая не под продюсером. Это поп-музыка, но не коммерческая. Без спонсоров и рекламы. Сначала чувствуешь неловкость, но потом просто понимаешь, что это надо принять».