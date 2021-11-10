В Волгограде появился центр уличного баскетбола

В Волгограде прошло торжественное открытие центра уличного баскетбола международного уровня. В нем приняли участие глава ПСБ Петр Фрадков, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, серебряные призеры Олимпиады в Токио Станислав Шаров и Александр Зуев, а также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Участие ПСБ не случайно. Это уже пятый региональный центр уличного баскетбола, открытый при его содействии в регионах.

- Стритбол стремительно набирает популярность. Это зрелищный и доступный вид спорта, с которого начинался путь многих мировых звезд баскетбола. Но главное – миллионы человек благодаря уличным видам спорта приобщаются к здоровому, активному образу жизни. Надеюсь, в этом есть и наша общая заслуга, – заявил Петр Фрадков.

По его словам, ПСБ и РФБ планируют сотрудничать и дальше. В частности, обсуждают, в каких регионах подобные центры будут построены в следующем году.

- Очень рад за Волгоград – в этом городе много любителей баскетбола, и новый центр, несомненно, притянет к себе огромное количество поклонников нашего вида спорта, – сказал Андрей Кириленко, в прошлом игравший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Центр могут бесплатно посещать все без исключения: как профессиональные спортсмены, так и любители всех возрастов, а также спортсмены с ограниченными возможностями.

- Строительство и ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов популяризируют здоровый образ жизни, дают возможность заниматься любимым делом, создают комфортную среду. Это существенный вклад в развитие территорий, - добавил Андрей Бочаров, обсудивший с Петром Фрадковым и другие региональные проекты.

Напомним, ранее ПСБ открыл подобные центры уличного баскетбола еще в четырех российских городах - Калининграде, Чебоксарах, Туле и Новомосковске (Тульская область). Все они соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить международные соревнования.