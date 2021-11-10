Мария Захарова: «Вместо того, чтобы искать выход из миграционного кризиса, Польша нагнетает эмоции и манипулирует фактами»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва призывает Берлин и Париж заставить Киев выполнять Минские соглашения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на официальном брифинге министерства.

- У нас вызывает серьезную обеспокоенность ухудшающаяся ситуация на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. Наблюдатели фиксируют десятки единиц бронетехники и артиллерийских орудий вблизи линии соприкосновения, а это прямо указывает на подготовку Киевом силового решения так называемого освобождения Донбасса, - сообщила Захарова.

По мнению представителя российского МИД, киевские власти совершили «оговорку по Фрейду», заявив, что Минский формат не может стать «плацдармом для мира».

Досталось и «западным друзьям» Украины в лице Франции и ФРГ, которые «больше думают о повышении собственного профиля на международной арене или, есть еще одна версия, хотят обеспечить алиби Киевскому режиму».

Много вопросов поступило и по текущей ситуации на границе Белоруссии и Польши. Захарова призвала «не перекладывать вину на Минск за очередной всплеск миграционного кризиса в Европе», который начался еще несколько лет назад, объяснив, что проблема «вызвана силовыми интервенциями Запада в регион Ближнего Востока и севера Африки, а также последствиями провальной операции в Афганистане».

При этом относительно возможного введения санкций против Минска представитель МИД назвала их «неприемлемыми и нелегитимными с точки зрения международного права», пообещав «оказать Белоруссии, ее народу всестороннюю поддержку». Также она намекнула, что такая реакция европейских стран неслучайна и могла быть «частью заведомо спланированного подхода», заодно рассказав, что и Минск и Москва поднимали эту тему в ходе контактов с ЕС, но не были услышаны.

- Санкции - это, как мы уже все поняли, излюбленный инструмент политики наших западных партнеров, поэтому такой сценарий в общем реалистичен, приграничные государства ЕС предпочитают решать вопросы противодействия незаконным мигрантам не в прямых контактах с белорусскими властями.

Представитель МИД особенно отметила некорректное поведение Варшавы в ходе конфликта с мигрантами: «Вместо того чтобы эти усилия использовать для разрешения кризиса…. Мы видим очередной виток усилий по нагнетанию эмоций, по манипуляции фактами, информацией, по противодействию работе СМИ, это вообще чудовищно».

- Я много чего ожидала, но я не ожидала, была шокирована тем, как польская сторона обошлась с журналистами. Против них использовались звуковые, технические средства, подавление интернет-сигнала, радио-сигнала, это были прожекторы, которыми ослепляли. Чего только не было использовано. Еще более дикая вещь была осуществлена против собственных польских корреспондентов: когда они попросили разрешения осветить ситуацию с польской стороны участка границы, им было предложено перейти на белорусскую сторону и оттуда освещать ситуацию, - призналась Захарова, добавив, что никогда бы не поверила, что «это может происходить в 2021 году XXI века при таком количестве структур, которые стоят на страже свободы слова, демократии и всех принципов, и должны защищать журналистов».

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