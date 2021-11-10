Сберу исполняется 180 лет!

Сбербанк – обладатель уникальной истории. Особенно на фоне конкурентов по отечественному финансовому рынку, где банки с биографией в 15 – 20 лет уже считаются почтенными финансовыми заведениями. Сбер — исторический преемник сберегательных касс, основанных указом императора Николая I, а затем советских трудовых сберкасс. В эти дни ему исполняется 180 лет! На день рождения банка, с 11 по 14 ноября, в рамках традиционного Зелёного дня банк подготовил целых пакет различных бонусов, включая два предложения для своих клиентов по дебетовым картам: банк начислит 1800 бонусов от СберСпасибо при оформлении первой дебетовой или молодёжной СберКарты.

1800 БОНУСОВ НА ДЕБЕТОВУЮ КАРТУ

Текущие владельцы дебетовой или молодёжной СберКарты смогут вернуть 18% бонусами от СберСпасибо от суммы покупок у партнёров экосистемы банка при оплате дебетовой или молодежной СберКартой. Для этого необходимо заключить договор на оформление карты в период с 11 по 14 ноября 2021 года, зарегистрироваться в программе лояльности «СберСпасибо», а также совершить любую покупку на сумму не менее 500 рублей в течение 30 дней с момента оформления карты (до 14 декабря 2021 года включительно).

Карта оформляется клиентам, достигшим 14 лет, у которых нет и ранее не было дебетовой или молодёжной СберКарты. Можно оформить только одну карту и получить не более 1800 приветственных бонусов. При выполнении условий акции бонусы от СберСпасибо будут начислены до 31 декабря 2021 года. Бонусный фонд акции по каждой платёжной системе ограничен — после его исчерпания акция прекратится, о чём будет написано на странице акции на сайте банка, рассказал директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Новую карту можно оформить на сайте СберБанка, в интернет-банке или мобильном приложении СберБанк Онлайн, в отделениях СберБанка. Срок изготовления дебетовой или молодёжной СберКарты обычно составляет от двух до десяти дней без учёта нерабочих дней, сроки зависят от региона.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн возможно выпустить карту без пластика всего за три клика, привязать её к электронному кошельку в смартфоне (например, к SberPay на Android или ApplePay) и сразу начать пользоваться. Если пластик потребуется, его можно будет дозаказать и позже.

Как получить бонусы за покупки у партнёров акции? Для клиентов — держателей дебетовой или молодёжной СберКарты — в рамках Зелёного дня пройдёт другая акция: они могут получать 18% бонусами от СберСпасибо от суммы покупок у партнёров экосистемы банка при оплате СберКартой. Акция распространяется на покупки в СберМаркете, СберМегаМаркете, Delivery Club; на оплату услуг Okko, СитиМобил, Ситидрайв, Самоката, СберМобайла, СберДиска, СберДевайсов, СберЗвука; «Кухни на районе», Level Kitchen, MyFood, Perfomance Food, СБЕР ЕАПТЕКИ.

ВЕРНЕТСЯ 20% С ПОКУПОК

Подписчики СберПрайм могут получить ещё больше бонусов — с 11 по 14 ноября за покупки любыми картами Сбербанка в сервисах подписки они получат до 20% бонусами. Также повышенные бонусы смогут получить участники СберСпасибо в СберМаркете 11 и 12 ноября — за совершенные покупки им вернётся 20% бонусами.

Помимо повышенных бонусов и призов от партнёров программы, СберСпасибо запустила новую многоуровневую геймификация «СберПраймСити», в которой участники могут совершать ходы по виртуальной карте и в игровом формате получать призы: до 10 000 бонусов, до 10% повышенного начисления бонусов в популярных категориях покупок, скидки и промокоды от сервисов подписки СберПрайм, 18% повышенных бонусов в категории Супермаркеты, а также главный приз — возможность выиграть 180 000 бонусов от СберСпасибо. А если действующей подписки СберПрайм ещё нет, то в период с 11-12 ноября её можно оформить сроком на 180 дней всего за 180 рублей.

ПОТРЕБКРЕДИТ ПОД 5% ГОДОВЫХ

Сбер предлагает весьма заманчивые условия по кредитам. Так клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить кредит на срок от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5% на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской СберПрайм+ ставка 5% будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки.

Также на период акции снижены базовые ставки:

- минимальная ставка для кредитов до 12 месяцев (включительно) снижена с 9,9% до 8,9%;

- минимальная ставка для кредитов от 13 месяцев (включительно) снижена с 11,9% до 10,9%.

«Акция «Зелёный день» — самая важная акция в году и потому мы стараемся дать нашим клиентам лучшие предложения. Потребительский кредит под 5% — такое может быть только у нас в Зелёный день Сбера, - сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. - Оформление потребительского кредита, как правило, связано с важными событиями, которые требуют дополнительных затрат – отпуск, ремонт, дорогостоящие покупки. И мы понимаем, как важно снизить финансовую нагрузку в первое время после покупки. Поэтому мы решили снизить процентную ставку на этот период, чтобы клиенты могли более комфортно пользоваться нашими продуктами».

«МАЛЫШАМ» СКИДКА ПО КРЕДИТАМ ДО 5%

Подарки ждут и корпоративных клиентов в рамках «Зеленой недели» для бизнеса, которая продлится с 11 по 17 ноября. Так, СберБанк предоставляет малому бизнесу скидку в размере 50% от ставки по кредиту на первые 180 дней обслуживания кредита. А при размещении средств на депозитах для юридических лиц «Классический» и «Классический Онлайн» ставка по вкладу повышается на 18%.

Кроме того, новые клиенты с 11 до 19 ноября смогут подключить расчетно-кассовое обслуживание, а также пакет услуг «ВЭД без границ» на 6 месяцев по цене одного.

Клиенты-юрлица также смогут бесплатно пользоваться сервисом SberCRM до конца года, СберБизнесБотом в течение 100 дней, а также получить скидку 25% на сервисы для малого бизнеса «Портрет покупателя» и «Геоаналитика» от СберАналитики. Эти предложения действуют при подключении с 11 по 17 ноября.

Клиентов также ждут повышенный кешбек до 10% при оплате подарков, канцелярии и бухучета любыми дебетовыми картами Mastercard СберБизнеса, специальные условия подключения эквайринга от ЮKassa, 2 месяца бесплатного использования сервиса InSales, бесплатное размещение логотипа в навигаторе 2ГИС на 180 дней, скидки на сервисы «Моя бухгалтерия Аутсорсинг» и ряд других предложений, подробнее с которыми можно ознакомиться на сайте банка.

Кроме того, сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот» с октября бесплатно предоставляются в пакетах услуг «Лёгкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом».

«Каждый год в свой день рождения Сбербанк устраивает грандиозный праздник для клиентов и дарит им подарки в виде очень выгодных предложений. В этом году мы особое внимание уделили клиентам-юрлицам и предлагаем им приятные, полезные и, главное, выгодные подарки — специальные условия как по банковским продуктам, так и по нефинансовым сервисам, которые помогут предпринимателям развивать своё дело с экономией», - резюмировал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Информацию о всех скидках и акциях Зелёного дня читайте на сайте www.sber.ru/greenday.