Как усилить иммунитет в пандемию?

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Помните, как было в детстве? Захворал внучек – кашляет или всего лишь рассопливился, а бабушка тут же начинает его отпаивать молоком. Многие к такому «лечению продуктами» относятся скептически. А зря! Эксперты говорят, что молочные продукты в борьбе с вирусами незаменимы, поскольку обладают уникальными свойствами. Больше всего полезных веществ, помогающих укрепить иммунитет, содержится в сливочном масле и молоке высокой жирности. За счет чего жирные молочные продукты являются мощным иммуномодулятором, рассказала профессор Воронежского государственного университета инженерных технологий, начальник отдела технологического контроля и развития группы компаний «Молвест» Елена Мельникова. Причем, это касается как детей, так и взрослых.

НАСЫЩАЮТ КИСЛОРОДОМ КРОВЬ

Молочный жир и белок защищают организм от инфекций. В жирах содержатся кислоты (например, линолевая), которые способствуют защите клеток от бактерий и вирусов. Жир, содержащийся в молочных продуктах, легко усваивается.

Жиры входят в состав так называемых сурфактантов, которые, грубо говоря, помогают организму дышать – ускоряют попадание кислорода в кровь. Актуально на фоне сопутствующих ковиду проблем с легкими. Также жир является носителем жирорастворимых витаминов, например, витамина Д. А это тоже мощный иммуномодулирующий фактор. Больше всего жиров содержится в сливочном масле и молоке высокой жирности.

Молочный белок, также как и жир, легко усваивается, и необходим, в том числе, для синтеза антител. Фактически это строительный материал для защитного барьера против вирусов.

«В молочном белке есть уникальная незаменимая аминокислота триптофан, которая является источником синтеза гормона мелатонина. Он, в свою очередь, обладает антиоксидантной активностью, иммуномодулирующим и противовоспалительным действием, - отмечает эксперт «Молвеста» (производит продукцию под брендом «Вкуснотеево»). - Кроме этого, триптофан необходим для выработки другого важного гормона – серотонина. Это тот самый гормон, который напрямую влияет на наше настроение. Если беспокойство за себя и близких в условиях эпидемии не дает вам спать по ночам, включайте в рацион молочные продукты».

В ситуации эпидемии важно питаться сбалансированно. Идеальное соотношение белков, жиров и углеводов в продукте - 1/1,2/4. В молочных продуктах, особенно в концентрированных, как например, сыр или творог, эти компоненты как раз в таком соотношении.

КЕФИР – СУПЕР-ПРОДУКТ

Очень много полезных веществ сконцентрировано в сырах. В процессе их созревания, а значит деятельности специальных полезных микроорганизмов, происходит глубокая биотрансформация белков, жиров, углеводов, за счет чего макроэлементы легко усваиваются. К тому же сыр – хороший источник кальция и фосфора, а они в организме, как правило, дефицитны.

Такие кисломолочные продукты, как кефиры и йогурты – еще один вид супер-продуктов, они нормализуют кишечную микрофлору, а как известно, ее состояние напрямую влияет на иммунитет. Полезные микроорганизмы из кисломолочных продуктов вытесняют патогенную микрофлору, и помогают организму восстанавливаться. Особенно кефир. Это по-своему уникальный продукт, поскольку обладает бактерицидными свойствами и иммуномодулирующей активностью.

Особо отметим, что, разумеется, молочные продукты не заменяют собой лекарства. Однако разумный подход к питанию в условиях COVID-угрозы – это самый правильный выбор.