Актер и телеведущий Игорь Савочкин госпитализирован в Москве

Актер Игорь Савочкин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин, известный по ролям в фильмах "Ночной дозор" и "Любовь под прикрытием", госпитализирован в Москве. Он обратился за медицинской помощью самостоятельно, когда плохо почувствовал себя.

Как сообщают источники kp.ru, Савочкин обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в спине. Актер был доставлен в одну из клиник в столичном районе Печатники. Отмечается, что сейчас он чувствует себя хорошо, однако продолжает находиться под наблюдением врачей.

Российскому зрителю Игорь Савочкин известен по ролям в фильмах "Ночной дозор", "Бык", "Любовь под прикрытием", "Адмирал", "Диверсант", "Дом", "Левиафан", "Громовы", "Черная молния", "Легенда о Коловрате". С 2014 по 2015 годы Савочкин работал на телевидении, он был ведущим программы "Теория заговора" на Первом канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, в возрасте 80 лет из жизни ушла заслуженная артистка Валентина Малявина. Трагедия произошла еще 30 октября. Причина смерти не уточняется.