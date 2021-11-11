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В мире11 ноября 2021 8:16

Мальчикам – презервативы, девочкам – тампоны: В США младшеклассников решили обеспечить атрибутами взрослой жизни

Губернаторские указы попали под шквал критики
Юрий МАЙБОРОДА
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Ряд феминистских организаций давно ратуют за бесплатную раздачу средств гигиены для женщин

Ряд феминистских организаций давно ратуют за бесплатную раздачу средств гигиены для женщин

Фото: Shutterstock

В туалетах публичных (государственных) школ и колледжей Калифорнии отныне должны быть бесплатные женские гигиенические прокладки и тампоны – такой закон под нажимом правозащитников подписал губернатор штата Гевин Ньюсом.

Ряд феминистских организаций давно ратуют за бесплатную раздачу средств гигиены для женщин. И в Калифорнии они празднуют победу: начиная с будущего учебного года ученицы и студентки государственных школ, студентки колледжей и университетов будут получать гигиенические средства бесплатно, передает npr.

Правозащитники и феминистки призывают частные учебные заведения последовать их примеру.

– Ни одна учащаяся никогда не должна пропускать занятия из-за месячных, – говорится в их заявлении.

Но эту, казалось, вполне разумную инициативу подвергли критике, в первую очередь, те, кто должен был бы ее поддержать в числе первых: свое недоумение решением распространить бесплатную раздачу гигиенических тампонов среди младшеклассниц высказали врачи. Медики настаивают, что совсем юным девочкам тампоны и прокладки не показаны вообще, а при неправильном использовании могут даже навредить здоровью.

А губернатор штата Вермонт Фил Скотт поставил свою подпись под законом, согласно которому руководство всех школ должно обеспечить свободный доступ к презервативам учеников 7-12 классов. Контрацептивы будут распространяться в школах бесплатно и выдаваться по первому желанию ученика без каких-либо нравоучительных разговоров со стороны преподавателей.

Законодатели штата считают, что сексуальную активность школьников уже ничем не остановишь, а вот количество нежелательных подростковых беременностей таким путем можно сократить.

Но и эта инициатива не осталась без внимания: католические движения заклеймили губернатора за пропаганду контрацепции, передает FoxNews.

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