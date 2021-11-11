Журналист отдал мошенникам 1,7 миллиона рублей

В настоящий момент полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных аферистов Фото: Shutterstock

В полицию обратился 57-летний Андрей В., журналист одного из популярных российских изданий. Мужчина сообщил оперативникам, что стал жертвой мошенников. Андрей рассказал полицейским, что пару дней назад ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного крупного российского банка. Звонивший сообщил Андрею, что на его счетах замечена подозрительная активность и переключил звонок на другого мужчину, который представился сотрудником правоохранительных органов, капитаном Ивановым.

Иванов рассказал Андрею, что против него работает целая преступная группа мошенников, которые оформляют кредиты на имя журналиста. Для того, чтобы помешать преступникам завладеть деньгами, нужно самому оформить кредит и перевести деньги на специальный, безопасный счет. Андрей поверил звонившим и стал следовать их инструкциям, оформляя кредиты в разных банках и переводя деньги на продиктованные ему счета.

«Поверив мошенникам, журналист Андрей В. оформил на себя несколько кредитов на общую сумму в 1 689 300 рублей. Все деньги мужчина перевел на продиктованные мошенниками счета. По завершению всех операций, аферисты попрощались с Андреем, пообещав, что вскоре все его кредиты будут аннулированы, а преступники - пойманы. Однако, ничего их этого не произошло. Мужчина понял, что его обманули и обратился за помощью в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полиция проводит проверку и разыскивает неизвестных аферистов, которые обманули журналиста и украли у него почти 1,7 млн рублей.