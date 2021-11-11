Наука в условиях вечной мерзлоты

Одно из направлений, где исследователи из Якутии также добились серьезных успехов – медицина и генетические заболевания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уникальный опыт по изучению холода собран Северо-Восточным федеральным университетом имени Аммосова (СВФУ), республиканской Академией наук, Якутским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук и единственным в мире Институтом мерзлотоведения имени П.И. Мельникова.

Из последних интересных проектов местных ученых по адаптации к тяжелым природным условиям и холоду – создание уникального морозостойкого материала, способного выдерживать температуры от -70 до +200 градусов, и «умной» одежды из текстиля на основе оксида графена, которая также защитит человека от предельно низких температур.

Одно из направлений, где исследователи из Якутии также добились серьезных успехов – медицина и генетические заболевания. Специалисты СВФУ впервые выявили опасные генетические патологии, характерные для коренного населения Якутии, и разработали систему ранних методов ДНК-диагностики. Так, найденный Soph-синдром приводит к низкорослости с атрофией зрительных нервов.

Еще одна команда СВФУ разработала новый способ получения лютеиновой пасты из местного криосырья с помощью холода. При недостатке этого природного пигмента у человека ухудшается зрение. Созданная в Якутии биотехнология может быть использована в профилактике заболеваний глаз человека, особенно это актуально для жителей Севера, где наблюдается недостаток многих витаминов и антиоксидантов.

Ключевую роль в передовых научных исследованиях и разработках играет НОЦ «Север: территория устойчивого развития», который в июле этого года получил статус научного центра мирового уровня. Его работа нацелена на поиск новых решений в области возобновляемой и водородной энергетики, развитии гелиевой промышленности в Восточной Сибири, адаптации человека и живых организмов на Севере, а также глобальных изменений климата, в том числе противодействие лесным пожарам и восстановление территорий после них. НОЦ «Север» уникален еще и тем, что является межрегиональной структурой, помимо Якутии в его состав вошли Сахалин, Камчатка, Магаданская область и Чукотку.

В основе работы НОЦ «Север» должны лежать конкретные результаты, которые позволят повысить качество жизни людей, проживающих и работающих в Якутии и других регионах-участниках проекта. «Это должен быть действующий научный и промышленный конгломерат, который будет гарантировать реальный результат, позволит и нашей науке развиваться, и промышленности, и в конечном итоге улучшить жизнь людей. Мы ради этого и создали НОЦ, ради этого привлекаем туда индустриальных партнёров, ведущие федеральные научные учреждения»

На проекты НОЦ до 2024 года планируется привлечь порядка 47 млрд рублей внебюджетных средств. Эксперты считают, что от реализации программы работы центра ВРП Якутии может получить прирост не менее 1,2% и почти 500 новых высокотехнологичных рабочих мест, а доля новой научной и научно-технической продукции увеличится до 46,7% в 2024 году.

Одни из крупнейших проектов НОЦ — создание Всемирного центра мамонта, а также расширение действующего в Якутии криохранилища семян растений. Уникальные условия региона позволяют сделать его третьим в мире по объемам, и максимально исключить для России риск потери биологического материала в результате любого рода климатических и биокатастроф. Развитие проекта будет осуществляться при поддержке Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова.

Сейчас в якутском хранилище на глубине 11 метров размещено более 11 тысяч образцов семян сельскохозяйственных и полезных дикорастущих видов растений. Они содержатся в естественном природном холоде с использованием минимального количества электричества, годовые затраты на которое составляют всего 4 тысячи рублей.

А вот в деле по изучению мамонтовой фауны местные ученые рассчитывают на сдвиги после 2022 года. В июне следующего года в Якутске состоится Международный мамонтовый форум, на котором запланировано подписание Соглашения по созданию в республике Мамонтового консорциума. Он призван консолидировать и интегрировать ресурсы ведущих российских и иностранных научно-исследовательских и образовательных учреждений, занимающихся изучением мамонтовой фауны.

Форум пройдет впервые в Якутии. Ученые из различных областей биологии, палеонтологии, генетики, цитологии, экологии и другие эксперты обсудят вопросы международного сотрудничества по изучению мамонтовой фауны, палеонтологических находок. Напомним, на территории республики в многолетней мерзлоте сосредоточено более 70% мировых запасов ископаемой мамонтовой кости и других останков.

Якутия — одна из «территорий развития», где научные достижения обозначены в качестве приоритетных задач регионального правительства. До 2024 года на научно-технологическое направление из бюджета республики выделят 1 миллиард рублей. Еще порядка 425 млн рублей будет направлено на реализацию второго этапа программы научных исследований. Первый этап прошел в 2016-2017 годах. За эти два года удалось реализовать 114 проектов, а почти 2 тысячи ученых смогли собрать уникальные материалы, создать новые научные методы и подходы. Новый же этап исследований будет посвящен созданию современных высокотехнологичных продуктов и услуг.