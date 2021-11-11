Жена Достоевского была похожа на Ксению Собчак и излечила писателя не феминисткими методами

В жизни Федора Михайловича была одна, но пламенная страсть, причем, не женщины, а азартные игры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского. Поэтому сегодня жители немецкого Баден-Бадена несут цветы к памятнику нашему Федору Михайловичу. Этот памятник стоит в немецком городе уже 17 лет и посвящен Достоевскому-игроку. Как всем известно, в жизни Федора Михайловича была одна, но пламенная страсть, причем, не женщины, а азартные игры. Достоевский частенько бывал в Баден-Бадене и там постоянно проигрывался в хлам.

Тем не менее перманентные проигрыши свидетельствуют о том, что в жизни нет ни плохого, ни хорошего. Благодаря его невезению мы, читатели, получили великолепное произведение "Игрок", а сам Федор Михайлович, наконец, обрел семейное счастье в лице Анны Сниткиной. (Говорят, что Анна Сниткина была похожа на Ксению Собчак, впрочем, только внешне, а внутренне она была совсем-совсем другая).

Говорят, что Анна Сниткина была похожа на Ксению Собчак, впрочем, только внешне Фото: Википедия

Проиграл все на курорте

Все началось с того, что в 1863 году, на отдыхе в Висбадене Федор Михайлович спустил не только свои кровные сбережения, но и денежки своей любовницы Полины Сусловой. Любовница отличалась скверным характером и обожала изводить писателя (как мы помним, именно с нее был написан образ Настасьи Филипповны в "Идиоте") а здесь она совсем озверела, бросила Федора Михайловича и уехала прочь.

Писатель остался заложником в гостинице. Он бы тоже хотел уехать прочь, но не мог ввиду неоплаченного долга за проживание. Еще он очень хотел есть, но еды в долг ему тоже не давали.

Узнав, что в Баден-Бадене отдыхает Иван Тургенев со своей Полиной Виардо, Достоевский обратился к писателю за помощью.

- Мне и гадко и стыдно беспокоить Вас... Обращаюсь к Вам как человек к человеку и прошу у Вас 100 (сто) талеров, - робко попросил Достоевский, рассчитывая, что свой своего не бросит.

Но Тургенев бросил. До сих пор не очень понимаю, что там произошло, но то ли Тургенев отказал, то ли дал лишь половину требуемой суммы. В общем, Достоевский страшно обиделся и порвал с Тургеневым всяческую дружбу.

Что ему оставалось делать?

Этот памятник стоит в немецком городе уже 17 лет и посвящен Достоевскому-игроку

Хитрый издатель - хуже просроченного кредита

В наше время Достоевский обратился бы в редакцию Елены Шубиной или Эксмо и, наверняка, денег бы ему дали. Но тогда Елена Шубина еще не родилась, а Эксмо не придумали. Но зато на Руси жили неприятные дельцы, которые обожали псевдовыручать задолжавших талантливых художников и писателей. С ними заключались самые кабальные сделки, хуже, чем в системе быстрых кредитов.

Одним из таких дельцов был Федор Стелловский. Он с радостью предложил Достоевскому нужную сумму, но взамен менее чем через месяц писатель дожен был предоставить ему новый роман на 400 страниц.

Попробуйте даже не придумать, а просто переписать четыреста страниц. А от руки?

В общем, Стилловский был уверен, что Достоевкий не справится и попадет к нему в кабалу.

Писатель же чуть ли не в одних трусах вернулся в Россию и стал думать, что ему делать. Времени оставалось очень мало. "А ты возьми стенографистку", - посоветовал ему один из друзей. "Да ну, я никогда не пользовался стенографисткой", - ответил было Достоевский, но осекся. Выкручиваться-то было нужно.

Стенографистка спасла писателя от кабалы

Так в доме 44-летнего писателя появляется 22-летняя Нюта Сниткина, лучшая ученица школы скорописи и горячая поклонница Федора Михайловича. Работа заладилась. Полдня Достоевский диктует ей текст, другие полдня она переписывает это не стенограммой, а по-человечески. На следующий день приходит снова и все повторяется сначала. Так общими усилиями они написали "Игрока", текст которого Достоевский охарактеризовал как "весьма удволетворительный".

Бедный-бедный Стилловкий! Когда он узнал, что роман на 400 страниц написан, он срочно выехал в редакцию предупреждать абсолютно всех, чтобы никто ни за что не брал рукописи.

Но усилия пошли прахом. Зная, что можно ожидать от прощелыги, Федор Михайлович подкараулил его на вокзале с полицейскими и - тадам - торжественно вручил кипу листов. Полицейские тоже засвидетельствовали факт передачи рукописи.

Стилловский плакал. Он очень рассчитывал, что Федор Михайлович не успеет и тогда к Стилловскому перейдут на 9 лет все права на существующие и написанные в будущем книги. Увы и ах.

Федор Михайлович же в лице Нюты Сниткиной обрел верную супругу. Не то чтобы поначалу он ее сильно обожал. "Сердце у нее есть и любить она умеет", - сдержанно говорил Федор Михайлович. Но вскоре произошло событие всем феминисткам на заметку, которое в корне перевернуло мировоззрение писателя.

И снова здорово

Как вы думаете, куда поехали в медовый месяц молодые? Правильно, в Баден-Баден. Зачем? И вы снова угадали.

В лучших традициях жанра история повторилась. Федор Михайлович снова проигрался в пух и прах и, как побитая собака, вернулся домой.

Однако поведение Сниткиной его шокировало. Если прошлая пассия, как мы помним, разоралась, задрала юбки и, размазывая брови по лицу, демонстративно испарилась, то Нюточка повела себя диаметрально по-другому. Она ласково посмотрела на мужа, погладила его по голове и спросила, не нужны ли Федечке еще денежки.

И, узнав что нужны, Анна Сниткина пошла в ломбард, заложила свои наряды и отдала мужу пять золотых... И все это без единого упрека.

Так одним поступком она убила сразу двух зайцев. Во-первых, излечила Достоевского от маниакальной зависимости. Потрясенный муж больше не притрагивался к рулетке. А во-вторых, он проникся невероятной любовью к своей молодой жене.

"Я не знаю ни одной женщины, равной тебе, и, ложась спать думаю о тебе с мучением... для меня ты прелесть и подобной тебе нет. Дай нам бог прожить подольше вместе, а я буду чем дальше, тем больше любить тебя", - трогательно писал он.

Свадебное путешествие затянулось на четыре года. За это время у Достоевских родилось двое детей. И брак их был очень даже счастливым.

Нельзя сказать, что жизнь Сниткиной стала просто сахарной. Писатель был очень ревнив и даже разработал свод специальных правил для своей жены: например, не красить губы, не пользоваться косметикой, не улыбаться мужчинам...

Феминистки бы взбунтовались и встали на защиту бедной женщины, но Анну такой формат отношений вполне устраивал.

В итоге Федор Михайлович умер у нее на руках, успев перед смертью еще раз сказать, как сильно он ее любит.

- Ну конееечно, - позавидовал Лев Толстой, - многие писатели чувствовали бы себя лучше, если бы у них была такая жена, как у Достоевского.

Толстой, ясно-понятно, знал, о чем говорит.

Анна Сниткина прожила долго, умерла в 1918 году в Ялте, пережив мужа на 36 лет. Всю оставшуюся жизнь она занималась наследием Достоевского и вторично замуж уже не вышла, хотя предложения были.

- Да и правда, за кого мне выходить замуж после Достоевского, - резонно замечала она. Потом улыбалась и добавляла: Разве что за Льва Толстого?

Анна Сниткина с детьми

Не забудьте поздравить Достоевского в Третьяковке

Эту историю я рассказал неспроста, а к тому, что если вы хотите поздравить Достоевского, то в Москве можно возложить цветочек у одного из трех памятников.

Во-первых, это Достоевский на стуле возле Публичной библиотеки.

Во-вторых, это Достоевский у Мариинской больницы, что на улице Достоевского ("Где ДОстоевский застыл в столбняке", - ехидно написал Демьян Бедный)

В-третьих, на Краснодонской улице, дом 2, во дворе школы имени Достоевского.

Но самый простой вариант - пойти в Третьяковскую галерею. В день рождения писателя в залах постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке открыли фокус-выставку, посвященную Достоевскому. Здесь Достоевского представили очень неожиданно как арт-критика. Писатель знал толк в живописи и умело и по делу критиковал живописцев.