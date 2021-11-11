Суд дал 24-летнему пособнику украинского шпиона 3 года колонии

За пособничество в контрабанде вооружения молодой человек будет отбывать срок в колонии общего режима

Сотрудники ФСБ России довели до суда дело 24-летнего гражданина России Михая Джованни Владиславовича, который был обвинен в организации канала контрабанды продукции военного назначения из Российской Федерации. Суд его пожалел: молодой человек получил 3 года с отбыванием в колонии общего режима.

- Следствием и судом установлено, что Михай совместно с гражданином Украины Василенко В.И., осужденным в 2020 году за шпионаж и организацию канала контрабанды продукции военного назначения, не являясь субъектами военно-технического международного сотрудничества, в 2019 году осуществили приискание комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 с целью их последующего незаконного перемещения на Украину, - сообщили в ФСБ России.

Задержание Михая происходило в сентябре 2020 года в Пензе. В доме его родителей были обнаружены документы и комплектующие к зенитно-ракетному комплексу, которые он собирался передать украинскому шпиону Василенко.

Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что статья 275 УК России («Государственная измена в форме шпионажа»), предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Однако, если гражданин добровольно и своевременно сообщит органам ФСБ, что попал в шпионские сети, и будет в способствовать предотвращению дальнейшего ущерба интересам России, то он сможет избежать уголовной ответственности и сурового наказания.