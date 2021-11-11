Мишустин: Помощь нуждающимся упростится и станет адресной

Премьер напомнил, что власти хотят сделать социальную поддержку граждан более адресной и удобной. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Единая государственная информационная система социального обеспечения будет усовершенствована. Она сможет автоматически рассчитывать размер выплат. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Премьер напомнил, что власти хотят сделать социальную поддержку граждан более адресной и удобной.

- Система предоставления федеральных и региональных льгот достаточно обширная, разобраться в ней бывает непросто. Многие люди, особенно если они проживают в сельской местности или на удаленных территориях, не знают о том, какую поддержку от государства они могут получить, - заметил Мишустин.

Он напомнил, что для этого создана единая государственная информационная система социального обеспечения. После принятия изменений в законодательство она сможет более точно определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации.

Система станет пополняться сведениями ФНС, МВД и Росреестра.

- Это необходимо для тщательного расчета среднего дохода на каждого члена семьи. Помощь должны получать именно те люди, кто больше всего в ней нуждается, - подчеркнул Мишустин.

Сроки предоставления мер социальной поддержки сократятся, к тому же граждан будут персонально информировать о всех полагающихся пособиях и выплатах.

- Все это - важная часть работы по созданию механизма социального казначейства, справедливой и востребованной системы защиты людей, - заметил Мишустин.

На заседании правительства также обсуждали поддержку учреждений культуры в пандемию. Из-за ковидных ограничений поток посетителей в разы сократился. Поэтому правительство приняло решение направить на поддержку учреждений культуры более 2 млрд рублей.

- Средства позволят сохранить коллективы и продолжить деятельность, - полагает Мишустин.

Премьер также рассказал, что правительство дополнительно выделит 6,5 млрд руб. на развитие космической отрасли, в том числе на выполнение международных обязательств.

- Наиболее амбициозные планы связаны с исследованием и освоением дальнего космоса. Важно повышать эффективность работы всей отрасли, развивать научный потенциал, совершенствовать инфраструктуру, - отметил Мишустин.