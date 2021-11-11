А еще с болью за малую родину и досадой за упущенное время. Теперь его наверстывать предстояло ему - сорокавосьмилетнему Олегу Мельниченко, избранному губернатором Пензенской области.

А будни заполнены перебоями с питьевой водой, текущим потоком просьб от людей о крышах, окнах школ и детсадов, что надо ремонтировать.

Отдельная тема - волны пандемии. Поддержка врачей, студентов-медиков, наращивание коечного фонда в больницах, обеспечение запасов кислорода. Коронавирус без края, словно специально изобретен, чтобы доказать бессмертность разбитых наших дорог, по которым не всякий трактор проберется на помощь «скорой». И дороги строятся.

ВАКАНТНОЕ МЕСТО НА ГАЛЕРЕ

И вот инаугурация. В зале филармонии подводится торжественная черта под многими предвыборными встречами с людьми, общением с ними вживую и в социальных сетях, самими выборами.

Стоя на высоком ярусе галерки реально ощущал торжественность и большую тревогу от происходящего на сцене. Произнесение клятвы. Неизвестно, о чем думал в эти минуты Мельниченко, но точно знаю, что я очень не завидовал его доле. Представляя глыбу всего свалившегося на человека, почему-то вспомнил давнее сравнение Президента, как раб на галерах.

Короткие поздравления, и губернатор с подарком митрополита Серафима иконой святого Иннокентия Пензенского по ступеням спускается в переполненный зал. И уже нет вариантов вернуться на сцену, или через боковой выход просто уйти из зала.

Спокойствие и уверенность офицера напомнили слова другого Верховного: «Надо быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Красной Армии».

Мельниченко принял ношу. С достоинством и благодарностью за доверие.

Дальше была просто жизнь. С ее буднями. Без приемов и чинного разрезания ленточек. А еще с болью за малую родину и досадой за упущенное время.

Теперь его наверстывать предстояло ему - сорокавосьмилетнему Олегу Мельниченко, избранному губернатором Пензенской области.

И в первую очередь предстояло погружение в тему сути региональной исполнительной власти. Полноценным и объективным оно может быть лишь после исследования обратного маршрута произошедшего в области: от следствия - к причинам.

Есть такая наука в бизнесе и не только - управление изменениями - модель наиболее эффективного реагирования на оперативно меняющуюся обстановку. По жизни, наука, проверенная Мельниченко на разных уровнях власти, - от районного, городского и до окружного - в полпредстве ПФО, руководителем комитета в Совете Федерации. Эта наука всегда подсказывала модель поведения не стороннего зрителя, а модератора, от точности и безошибочности принятых решений которого зависит многое.

Так появляется понимание пружин и механизмов процессов, мотивации персонажей предшествующей главы в истории исполнительной власти региона. За ним приходит намерение, без танцев на костях, трезво и критично провести всесторонний аудит, без которого не обрести в полной мере уверенности в движении в дне наступившем.

Так вырисовывалась позиция, о которой открыто сказал действующим сотрудникам - дополнение «врио» к должностям - не что иное, как испытательный срок для всех. Окончательное формирование команды состоится из тех, кто достойно пройдет этот период. И главные критерии при этом - честность и результативная работа, горящие глаза. А чтобы совсем не было скучно мэтрам был запущен конкурс на кадровый резерв.

Важнейший пункт программы первоочередных действий - объективное составление реестра госсобственности. Земли сельхозназначения и прочие. Программа удержания позиций АПК региона, к слову, лидирующих в ПФО.

Особенная глава связана с оборонной промышленностью. О научном и оборонном потенциале с советских времен и до дней наших безмолвно и очень убедительно говорит притихшая в музее под Пензой знаменитая «Кузькина мать» в натуральную величину.

ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ

У Главы региона оно было далеким от торжеств по случаю.

Серия поездок в Москву, рабочих встреч в верхах. И уже, едва ли не дебютное выступление в Совете Федерации в новом качестве показало - погружение в будни врио губернатора добавило к знаниям и политическому весу сенатора практических знаний региональной проблематики из личного опыта. Выступление на заседании в Совете Федерации, с аналитикой и конкретными предложениями касательно практики борьбы с пандемией, корректировкой в проекте федерального бюджета в сторону увеличения затрат на реализацию нацпроектов по уже подписанным контрактам, в связи с ростом цен на стройматериалы, предложение о доплатах педагогам за классное руководство, - было точно оценено и принято руководителями регионов, и сенаторами.

Понравилось лаконичное резюме Валентины Ивановны Матвиенко: предложения конкретные и аргументированные - добавить нечего, принимаются.

Эта же стилистика и тональность сохранились в серии рабочих встреч с вице-премьерами Правительства РФ, когда на заседании комиссии по региональному развитию РФ рассматривалась заявка Пензенской области на инфраструктурный кредит для реализации проекта строительства транспортной инфраструктуры и обновления подвижного состава в Пензенской городской агломерации. Презентацию проекта сделал Глава региона Олег Мельниченко: его стоимость - 6,4 миллиарда рублей, из них 50% - бюджетные средства, 50% - внебюджетные источники, которые будут нам предоставлены государственной корпорацией ВЭБ РФ.

«У членов комиссии замечаний и дополнений к этой информации нет, заявка Пензенской области одобряется», - резюмировал Марат Хуснуллин.

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Свое развитие тема получила в ходе рабочей встречи Олега Мельниченко с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко в Пензе.

Зампред Правительства, который также является куратором регионов ПФО, отметил: «Материалы, которые мы рассматриваем, находятся в высокой степени проработки. Я буду их поддерживать.

Речь идёт о нескольких капиталоёмких дорожных объектах на общую сумму свыше 10 млрд рублей».

По словам Дмитрия Чернышенко, заявленные проекты помогут сделать Пензенскую область комфортнее для её жителей, повысить привлекательность региона для инвесторов и туристов.

Олег Мельниченко поблагодарил за внимание к региону и конкретизировал планы усовершенствования автотранспортной инфраструктуры Пензенской агломерации.

И в первую очередь глава субъекта РФ коснулся строительства дорог, развязки и моста на территориях, примыкающих к областному центру районов – Бессоновского и Пензенского. Необходимо строительство объездной дороги протяженностью 18,5 км – в обход пригородного села Бессоновка. Это решит проблему транспортной доступности населённого пункта. Также актуально строительство моста и современных дорог между городом Спутником с прилегающим к нему большим микрорайоном - Терновка, другими частями Пензы. Сегодня единственный выезд из этой части областного центра и пригорода практически не справляется с интенсивными автомобильными потоками.

Отметил губернатор перспективность развития микрорайонов ГПЗ и «Заря». Строительство здесь дорог, создание инфраструктуры позволит получить мультипликативный эффект через развитие новых территорий застройки. А это, в случае реализации проектов, порядка 2,5 миллионов квадратных метров жилья.

Под это будет увязан проект с «ДОМ.РФ» - по реконструкции системы водоснабжения и канализации правостороннего берега Суры и южной части города Пензы. Всё это рассматривается, как единое целое, но через реализацию разных программ.

Коснулись в ходе встречи развития внутреннего туризма и реализации нацпроекта «Туризм. Индустрия гостеприимства».

В Пензенской области целый ряд исторических и культурных достопримечательностей заслуживают того, чтобы стать центрами притяжения для близлежащих регионов ПФО, страны и даже международного туризма.

Стороны рассмотрели возможность оказания федеральной поддержки в создании туристского кластера «Золотаревский», парка-отеля «Кленовая роща». А также получения грантовой помощи из федерального бюджета и включения маршрута «По Лермонтовским и Купринским местам» в перечень Национальных туристических маршрутов.

Бережное отношение к истории малой родины, ее дальнейшее исследование, привлечение к уникальным туристическим местам и земляков, и гостей , все это особенно дорого Олегу Мельниченко - историку, краеведу и ученому, со студенческой поры и уже преподавателем, со своими студентами, исследовавшим место крупного сражения с татаро-монголами на Золотаревском городище, где многочисленные археологические экспедиции подняли на поверхность около 30 тысяч артефактов - воинского снаряжения, оружия, останков воинов - по числу в разы превышающих то, что найдено на месте Куликовской битвы. И, конечно же, еще один удивительнейший центр притяжения - средневековый город Мохши - северная столица золотоордынского государства с монетным двором, город,где в 1309 году чеканились серебряные монеты, с высоким уровнем развития ремесел, где были построены мечети, дома в несколько этажей с водопроводом, отапливавшиеся проходящими под полом дымоходами. Город упоминался в различных письменных источниках. Сохранились памятники различных культур - мусульманские, языческие, христианские.

Открытый, по сути, под нынешним районным центром Наровчат город Мохши будоражит воображение ученых, съехавшихся в октябре 2021 года на всероссийскую научную краеведческую конференцию. Ее организаторы и участники решили повысить статус мероприятия до международного, и уже в ближайшие годы провести эту конференцию.

А Олег Мельниченко, кстати, один из соавторов презентованной на конференции книги «Загадочный город Мохши», вместе с коллегами краеведами принимает решение об академическом издании Истории Пензенского края.

Акцент в дне сегодняшнем губернатор делает на экономике региона, его инвестиционной и туристической привлекательности, благосостоянии его жителей.

Формируя команду из кадров местных и привлеченных, в том числе, столичных специалистов, настраивает на полноценный учет и эффективное использование государственной собственности, земель сельскохозяйственного и прочего назначения, недр, промышленных предприятий. Ведет себя очень профессионально и рачительно.

Как и подобает человеку, получившему контрольный пакет от избравших его Президента и жителей Пензенской области.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

- Если чуть отвлечься, вы - жесткий руководитель?

- Стараюсь справедливо относиться ко всем. Есть категории людей, которые имитируют исполнение своих служебных полномочий. Как к таким относиться? Отрицательно. От них проблемы. Растет уровень недоверия. Когда формируется большая концентрация таких людей, появляется и большее недовольство людей, и в целом к госвласти. Очень важно вовремя включить механизм ротации кадров.

- Что думаете о пандемии?

- Волнообразная штука. Зависит от проведения массовых мероприятий: есть они - идет всплеск. Сейчас вот ждем возвращения отпускников.

- Нет задумки поместить их на карантин, и предложить вакцинироваться?

- Все страшные болезни в исторические периоды одолевались через вакцины. Чума, холера. Первая прививочная кампания против оспы была организована Екатериной Великой - первой из привившихся монарших особ Европы была именно она.

- А у нас даже призывы вакцинироваться считают чуть ли не покушением на демократию.

- Какая демократия? Абсолютная свобода одного человека заканчивается там, где начинается абсолютная свобода другого человека. В любом случае демократия - это правила, процедуры, институты.

- Вы много ездите по области, общаетесь с людьми. Если сравнить сегодняшние впечатления с первыми, меняется ли жизнь людей, их взгляд на вас тогда и сейчас, и ваш - на них?

- Меняется ли их взгляд на меня- это к людям. Что касается моего взгляда, то, конечно, я не представлял масштаба той проблематики, с которой столкнусь. Сейчас она открывается мне каждый день.

- Мы говорили с вами о работе, о политике. а для души что-то остается? у вас будет отпуск в этом году?

- Последний отпуск у меня был в 2019-м, когда еще в Совете Федерации работал. 2020-й прошел в ковидном и референдумном режиме. В августе прошлого года в Белоруссии я возглавлял группу Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Поэтому своими глазами видел все, что происходило в Белоруссии на самом деле. Вместе с подписями генерального секретаря Союзного государства Рапоты, генсека СНГ Лебедева на документе, который признал выборы в Белоруссии легитимными, стоит и моя подпись.

- Из личного. Расскажите немного о ваших дедах-фронтовиках, сохранились ли, может быть, их фронтовые письма?

- Да, семейные фотографии, письма. Даже кортик деда майора Якова Филатовича Мельниченко лежит у меня в сейфе. Он воевал на Дальнем Востоке, был ранен. После войны был переведен на службу начальником техчасти в Пензенское артучилище. Второй дед - рядовой Иван Трофимович Глухов, фронтовой водитель. После войны вернулся в Лунино, работал сапожником. Неплохим. Будка у него там была.

- С супругой Натальей Евгеньевной вместе учились на историческом факультете. Дочь Ирина поступила в Нижегородский университет, на архитектуру. Уговаривал ее, конечно, поступать в наш вуз. Нет, говорит, пап, хочу в Нижний. Там после третьего класса у нее вся сознательная жизнь прошла. там подруги, школьные друзья. А еще, говорит, если тебя выберут губернатором, не хочу разговоров про дочь губернатора. Хочу добиваться всего сама. И я ее понимаю.