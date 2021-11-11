Проверка на дорогах

Корреспондент КП попросил прокомментировать необходимость такого законопроекта председателя совета директоров компании по проведению предрейсовых медицинских осмотров компании MedPoint24 Олега Крауса.

- На мой взгляд, ключевая идея заключается в профилактике происшествий, — считает Краус. — Предрейсовые и предсменные осмотры водителей или сотрудников опасных производств осуществляются непосредственно перед исполнением ими своих служебных обязанностей. Цель — выявление отклонений в состоянии здоровья, которые могут создать риск дорожно-транспортного происшествий, аварий и иных ЧП на производстве. Возьмем для примера водителя. Перед выходом на линию он приходит в кабинет фельдшера, который измеряет ему артериальное давление, температуру, уровень алкоголя в крови и другие параметры. В случае осмотра через автоматизированную систему, которая передает медицинские показатели фельдшеру по сети, водитель с врачом не встречается, все происходит удаленно. Автоматизированная система MedPoint 24, внешне чем-то напоминающая банкомат, оборудована двумя камерами, алкотестером, термометром, тонометром и термопринтером для печати штампов в путевой лист. Водитель авторизуется, затем под видеоконтролем самостоятельно проходит процедуры осмотра (измерение артериального давления, частоты пульса, температуры и содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе). Это занимает полторы минуты. Полученная информация анализируется фельдшером удаленно.

В нашей компании сейчас работают порядка ста фельдшеров, которые в режиме реального времени обрабатывают поток данных, получаемых в ходе осмотров. Они проверяют тот ли человек на видео, что авторизовался, как он проходил осмотр, не было ли других людей в кадре. У фельдшера есть также доступ к предыдущим осмотрам и данным водителя. После этого он решает, допускать человека на линию или в смену или не допускать, и подписывает решение электронно-цифровой подписью. Если водитель допущен, распечатанный аппаратом стикер наклеивается на путевой лист. Мы на текущий момент выпускаем на линию более 25 тысяч водителей ежесуточно.

Почему компаниям это интересно? Во-первых, технология доступна и удобна для пользователя. Можно поставить комплекс в любую точку и круглосуточно обеспечить бесперебойной осмотр там, где это необходимо и в таком режиме, какой требуется. Водитель — самая популярная профессия. Допустим, если 5 миллионов водителей ежедневно выходят на линию, то для проведения предрейсовых осмотров нужны сотни тысяч фельдшеров. В стране такого количества медработников просто нет. Поэтому главное преимущество дистанционного осмотра — это круглосуточная доступность в любой точке. Во-вторых, преимуществом, конечно, является отсутствие воздействия человеческого фактора. Многие работодатели догадываются, что не все проводящие очный осмотр на местах фельдшеры ежедневно делают свою работу идеально «от и до». Заглядывая в бумажные медицинские журналы, мы часто обнаруживаем, что там у всех водителей стандартное давление 120/80 мм рт ст. А такого быть просто не может. Это значит, что давление в действительности не измеряется. Ответственные лица и в средних, и в крупных компаниях, конечно, хотели бы этот человеческий фактор исключить, и наша система полностью позволяет это сделать. В-третьих, работодателей привлекает в дистанционных осмотрах цена. В большинстве случаев, она дешевле, чем услуги любого «офлайнового» фельдшера. Таким образом, есть три ключевых фактора, почему компании выбирают телемедицинские осмотры для своих сотрудников, почему этот продукт развивается и почему мы верим в то, что в ближайшие годы это станет повсеместной практикой.

- Все больше и больше мы узнаем историй про аварии на трассах с участием профессиональных водителей? Можно ли объяснить это проблемами со здоровьем и несовершенством системы очных предрейсовых медосмотров?

- К сожалению, с нами никто официально не делится информацией о связи между аварийностью и состоянием здоровья водительского персонала. Но мы все знаем, что она есть. В кулуарах это все обсуждается. И к нашей помощи обращаются, чтобы повысить эффективность медосмотров и исключить пагубное воздействие человеческого фактора. Мы ставим наши комплексы, начинаем работать с водителями. И что мы видим? В первый день — 50% недопусков из-за артериальной гипертензии. Ладно, спишем на то, что они все волновались, никогда раньше не видели приборов. Второй день — 40% недопусков по той же причине, в третий — 30%. И в последующие дни эта цифра не снижается. То есть оказывается, что в компании треть водителей — гипертоники, которые даже не знают о своем заболевании. Им надо было указать на отклонения в состоянии их здоровья и на необходимость посетить кардиолога. В их случае достаточно было просто пройти обследование и получить необходимое лечение, чтобы продолжить работу без угрозы спровоцировать ДТП из-за случившегося за рулем инфаркта или инсульта.

Большая ошибка в том, что некоторые водители боятся, что их заболевания обнаружатся, что их уволят. На деле же, квалифицированных водителей всегда не хватает, хоть это и самая массовая профессия. Работодатели не заинтересованы в том, чтобы уволить заболевшего водителя. Им гораздо выгоднее вылечить и вернуть его в строй. При этом ответственные водители, если узнают, что они гипертоники, сами начинают интересоваться, как же им привести давление в норму. Мы предлагаем для наших клиентов простой медпакет, который все-таки позволит минимально заботиться о здоровье водителя. На мой взгляд, это наш маленький, но существенный вклад в общественное здоровье.

- Одобрена ли система телемедицинского освидетельствования водителей Минздравом Российской Федерации?

- Хороший вопрос. На текущий момент, как и многие другие вещи, связанные с перспективными технологиями, этот порядок однозначно не разрешен, но и не запрещен. Поэтому в 835-м приказе Минздрава России говорится о том, что должен быть проведен визуальный осмотр, но там не сказано, что он не может быть удаленным. Эта неурегулированность беспокоит некоторых клиентов. Но очень многие клиенты считают, что текущая нехватка законодательной базы не является причиной для того, чтобы не использовать удобную и перспективную технологию. То есть, сейчас все так идут к тому, чтобы пользоваться возможностями телемедицинских осмотров. Насколько мы знаем, по поводу телемедицинских осмотров ведется активная дискуссия в органах власти и отраслевых общественных объединениях. Лично я в мае участвовал в круглом столе в Госдуме, где активно обсуждалась как раз история про то, что систему надо легитимизировать. Понятно, что предстоит большая нормотворческая работа, а затем работа по адаптации всех этих нормативных документов. Но, на мой взгляд, это нужно и даже неизбежно. Поскольку за телемедицинскими технологиями будущее.