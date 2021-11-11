«Моим именем назовут психиатрическое заболевание!» За что на Украине запретили Зеленского в роли Наполеона

Зеленский, к слову, не только сыграл в фильме роль Наполеона, но и выступил его продюсером. Вот где зрада-то!

По нынешним временам средненький фильм «Ржевский против Наполеона»,в котором роль собственно императора Франции сыграл Владимир Зеленский, содержит в себе такую крамолу на действующий режим, что впору заводить дела о пособничестве сепаратистам. Это ж надо было так подставить действующего президента страны!

«Я, между прочим, тоже не последний человек в Европе. Обо мне напишут множество книг, снимут не одну киноленту, а иногда мне кажется, что моим именем назовут какое-нибудь психиатрическое заболевание!», - делает в фильме полит-прогноз герой Зеленского-Наполеона.

А ведь спустя годы этот художественный фильм вполне могут воспринять как документальный. А это уже государственной изменой попахивает! Вот и запретило его незалежное Госкино – от греха подальше.

Впрочем, все, конечно, намного прозаичнее. Нет, фильм действительно несет в себе угрозу национальной безопасности Украины.Но не из-за Зеленского – к его клоунской роли у чиновников вопросов нет, да и народ к шутовству президента привык. А вот то, что в маленьком эпизоде фильма снялся российский юморист Юрий Гальцев, включенный Киевом в «черный список» артистов, которые покушаются на священное украинство (наравне с Киркоровым и Галкиным), стерпеть нельзя.

«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», - гордо ответило агентство на запрос взволнованных киноманов.

Зеленский, к слову, не только сыграл в фильме роль Наполеона, но и выступил его продюсером. Вот где зрада-то!