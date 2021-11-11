Драгоценности Романовых ушли с молотка за $885 тысяч

Роскошный гарнитур некогда являлся частью огромной коллекции украшений, принадлежавшей великой княгини Марии Павловне
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В среду в Женеве на торгах аукционного дома Sotheby’s царил небывалый ажиотаж. Среди выставленных на продажу лотов всеобщее внимание привлек один - отделанный бриллиантами уникальный сапфировый гарнитур из броши с овальным камнем весом 26,80 карата и пары серег. Изначально за него просили до полумиллиона долларов, но в итоге неизвестный покупатель отстегнул за драгоценности $885 тысяч. И не прогадал! Ведь эти сокровища ценны не только как шедевр ювелирного искусства, но и имеют свою драматическую историю.
Роскошный гарнитур некогда являлся частью огромной коллекции украшений, принадлежавшей великой княгини Марии Павловне. Она была женой брата российского императора Александра III, Владимира, и приходилась теткой последнему российскому самодержцу Николаю II.
Мария Павловна обожала изысканные драгоценности. Среди них были такие, что затмевали роскошью парадные украшения царствующих императриц. Великая княгиня хранила эти сокровища в своем 230-комнатном Владимирском дворце в особом секретном помещении с потайной дверью.
Февральская революция застала Марию Павловну на не летней даче в Кисловодске. Забрать ценности из питерского тайника она поручила другу императорской семьи англичанину Альберту Стопфорду. Он был знаком с главами европейских королевских домов и даже перевозил личную переписку Николая II и английского короля Георга V.
В июле 1917 года Стопфорд отправился в бурлящий Петроград. Переодевшись рабочим, он с помощью сына Марии Павловны Бориса проник во Владимирский дворец и открыл тайную сокровищницу. 244 предмета – диадемы, броши, колье с бриллиантами, сапфирами рубинами и крупным жемчугом - англичанин обернул старыми газетами и сложил в два больших саквояжа. Операция завершилась успешно: сокровища по дипломатическим каналам были доставлены в Лондон.
Сама Мария Павловна сумела перебраться в Европу лишь в начале 1920 года, но через пару месяцев скоропостижно скончалась. Драгоценности, которые ювелирный дом «Картье» оценил в несколько миллионов тогдашних долларов, поделили между собой четверо детей великой княгини, которые постепенно их и распродали. Например, из изумрудов парюры (вид диадемы) сделали колье для кинозвезды Элизабет Тейлор. А уникальную «Владимирскую тиару» (ее можно носить с жемчужинами, изумрудами или совсем без подвесок), выкупила бабушка британской королевы Елизаветы II. Сейчас она принадлежит самой королеве и, как говорят, остается одним из самых ее любимых парадных украшений.
Но саквояжи, вывезенные из Петрограда британским агентом Стопфордом, - не единственное наследие богатств Марии Павловны. Пятнадцать лет назад в архивах шведского МИД обнаружили две наволочки, нашпигованные драгоценными изделиями Фаберже и других российских ювелиров: золотыми портсигарами, визитницами, запонками и кольцами. Они хранились в другом тайнике, и великая княгиня поручила их вывести еще одному своему доверенному лицу - царскому живописцу Ричарду Берггольцу, а тот доставил их в Стокгольм. Но сказать об этом семье Мария Павловна не успела, и золото пролежало в Швеции до 2009 года, когда, наконец, выяснилось, кому оно принадлежит. Подсуетившиеся родственники великой княгини распродали его за 7 миллионов евро.
Гарнитур, проданный в среду в Женеве, долго хранился у дочери Марии Павловны принцессы Греции и Дании Елены, но в итоге был продан 12 лет назад аукциона Sotheby's некой европейской княжеской семье за 480 тысяч долларов. И вот новая смена владельца.
- Это были очень хорошие торги. Итоговая стоимость вдвое превысила ту, за которую мы продали украшения в 2009 году. Это говорит о том, что исторические драгоценности все больше интересуют покупателей, - прокомментировал событие глава торгов Оливье Вагнер.