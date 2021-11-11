Драгоценности Романовых ушли с молотка за $885 тысяч

Роскошный гарнитур некогда являлся частью огромной коллекции украшений, принадлежавшей великой княгини Марии Павловне Фото: REUTERS

В среду в Женеве на торгах аукционного дома Sotheby’s царил небывалый ажиотаж. Среди выставленных на продажу лотов всеобщее внимание привлек один - отделанный бриллиантами уникальный сапфировый гарнитур из броши с овальным камнем весом 26,80 карата и пары серег. Изначально за него просили до полумиллиона долларов, но в итоге неизвестный покупатель отстегнул за драгоценности $885 тысяч. И не прогадал! Ведь эти сокровища ценны не только как шедевр ювелирного искусства, но и имеют свою драматическую историю.

ПОХИЩЕНИЕ ИЗ ТАЙНИКА

Роскошный гарнитур некогда являлся частью огромной коллекции украшений, принадлежавшей великой княгини Марии Павловне. Она была женой брата российского императора Александра III, Владимира, и приходилась теткой последнему российскому самодержцу Николаю II.

Мария Павловна обожала изысканные драгоценности. Среди них были такие, что затмевали роскошью парадные украшения царствующих императриц. Великая княгиня хранила эти сокровища в своем 230-комнатном Владимирском дворце в особом секретном помещении с потайной дверью.

Февральская революция застала Марию Павловну на не летней даче в Кисловодске. Забрать ценности из питерского тайника она поручила другу императорской семьи англичанину Альберту Стопфорду. Он был знаком с главами европейских королевских домов и даже перевозил личную переписку Николая II и английского короля Георга V.

В июле 1917 года Стопфорд отправился в бурлящий Петроград. Переодевшись рабочим, он с помощью сына Марии Павловны Бориса проник во Владимирский дворец и открыл тайную сокровищницу. 244 предмета – диадемы, броши, колье с бриллиантами, сапфирами рубинами и крупным жемчугом - англичанин обернул старыми газетами и сложил в два больших саквояжа. Операция завершилась успешно: сокровища по дипломатическим каналам были доставлены в Лондон.

ТИАРА ДОСТАЛАСЬ ЕЛИЗАВЕТЕ II

Сама Мария Павловна сумела перебраться в Европу лишь в начале 1920 года, но через пару месяцев скоропостижно скончалась. Драгоценности, которые ювелирный дом «Картье» оценил в несколько миллионов тогдашних долларов, поделили между собой четверо детей великой княгини, которые постепенно их и распродали. Например, из изумрудов парюры (вид диадемы) сделали колье для кинозвезды Элизабет Тейлор. А уникальную «Владимирскую тиару» (ее можно носить с жемчужинами, изумрудами или совсем без подвесок), выкупила бабушка британской королевы Елизаветы II. Сейчас она принадлежит самой королеве и, как говорят, остается одним из самых ее любимых парадных украшений.

ЗОЛОТО В НАВОЛОЧКАХ

Но саквояжи, вывезенные из Петрограда британским агентом Стопфордом, - не единственное наследие богатств Марии Павловны. Пятнадцать лет назад в архивах шведского МИД обнаружили две наволочки, нашпигованные драгоценными изделиями Фаберже и других российских ювелиров: золотыми портсигарами, визитницами, запонками и кольцами. Они хранились в другом тайнике, и великая княгиня поручила их вывести еще одному своему доверенному лицу - царскому живописцу Ричарду Берггольцу, а тот доставил их в Стокгольм. Но сказать об этом семье Мария Павловна не успела, и золото пролежало в Швеции до 2009 года, когда, наконец, выяснилось, кому оно принадлежит. Подсуетившиеся родственники великой княгини распродали его за 7 миллионов евро.

Гарнитур, проданный в среду в Женеве, долго хранился у дочери Марии Павловны принцессы Греции и Дании Елены, но в итоге был продан 12 лет назад аукциона Sotheby's некой европейской княжеской семье за 480 тысяч долларов. И вот новая смена владельца.

- Это были очень хорошие торги. Итоговая стоимость вдвое превысила ту, за которую мы продали украшения в 2009 году. Это говорит о том, что исторические драгоценности все больше интересуют покупателей, - прокомментировал событие глава торгов Оливье Вагнер.