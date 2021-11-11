Самолеты и корабли НАТО потянуло к берегам Крыма

Полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолета P-8А «Poseidon» выполнялись в воздушном пространстве над северо-западной и центральной частями Черного моря, - заявляет Минобороны России

Минобороны России уже не первый день фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Возросла не только интенсивность действий военно-морских сил НАТО, которые чувствуют себя в Черном море, как дома, но средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

- За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО. Полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолета P-8А «Poseidon» выполнялись в воздушном пространстве над северо-западной и центральной частями Черного моря, - заявляет Минобороны России.

В военном ведомстве отметили особенную настырность самолета- разведчика RC-135 ВВС Великобритании, который как слепой котенок с 12 до 15 часов пытался прощупать эшелонированную защиту южных рубежей России. Российские истребители Су-30 ВКС России подпустили его на 30 километров к государственной границе России с юго-западной части Крымского полуострова. Но получив вместо информации очередную дозу облучения, он развернулся и ушел на свою базу.

Следом за авиацией активизировался экипаж эсминца «Porter» и штабного корабля «Mount Whitney». Они продолжают движение в западную часть черноморской акватории. Но им тоже ничего не светит: контроль за их действиями ведет крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота, которые оборудованным всеми необходимыми средствами радиоэлектронной борьбы.

- Расцениваем военную активность США и их союзников в Черноморском регионе, как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке, - заявляют в Минобороны России.

В ведомстве очередной раз подчеркивают, что проведение "данного внепланового учения вблизи наших границ - абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности".