Правнука Сталина родной отец выгнал из дома из-за личной иконы вождя народов

Вот уже больше недели 50-летний правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад - бездомный. Фото: Вадим Горжанкин

Вот уже больше недели 50-летний правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад - бездомный (см. «Досье «КП»). Инвалид третьей группы, полуслепой и совершенно глухой, живет в своем стареньком легковом «Митсубиси», припаркованной в спальном районе Москвы. Спит на заднем пассажирском сиденье, укрывшись пледом. Мерзнет. По ночам в Москве минусовая температура. Но печку и мотор в машине Селим включает редко: бензин дорогой, на пенсию в 20 тысяч рублей особо не разгуляешься. Правнук «вождя народов» мог бы уехать в квартиру жены (она тоже инвалид по слуху), в Рязань, но это было бы капитуляцией. А потомок генералиссимуса в этой войне с собственным отцом сдаваться не собирается.

Каждый вечер - новый бой. Селим приходит к дверям квартиры на Лубянке, где он родился и вырос. Отчаянно стучит. Но никто не открывает.

- В квартире сейчас проживает отец Селима, алжирец Хосин Бенсаад. Его отношения с сыном разладились более двадцати лет назад. Но сейчас конфликт обострился, - рассказал kp.ru представитель Селима Вадим Горжанкин. - Во время отъезда сына в Рязань Хосин сменил замки в квартире и теперь он отказывается открывать дверь. Вот почему сегодня правнук Сталина живет в машине и готовится к суду с отцом-тираном.

«Я ТУТ ХОЗЯИН»

В очередной раз не достучавшись до отца, Селим решает вызвать полицию. «Им-то он должен открыть», - надеется бедный родственник. Селим сам набирает телефон дежурной части и, собравшись с духом, старательно выговаривает (из-за врожденной травмы у него проблемы с речью) адрес квартиры.

- Я такой же хозяин в этой квартире, как и отец. Я зову его так, но он не достоин, конечно, - возмущается Селим Бенсаад. - После смерти мамы мы приватизировали эту квартиру на двоих. Собственники тут - я и он. Никакого права не впускать меня у него нет.

Но Хосин думает иначе.

- Пошли все прочь, я тут хозяин! - кричит он из-за двери.

В ожидании полицейских Селим прямо в подъезде на подоконнике раскладывает документы: он и правда владеет половиной трешки, в которую не может попасть. Но одними бумажками даже с полицией закрытую дверь победить не вышло.

Открывать дверь Хосин не стал ни наряду полиции, ни участковому. Последний, как оказалось, о проблемах в этом семействе знает давно.

По совету полицейских Селим тут же на подоконнике написал заявление на отца, который препятствует его проживанию по месту прописки. Участковый пытается быть дипломатом: мол, ломать дверь - крайняя мера, лучше помириться. Но Селима после таких слов подбрасывает.

- Я никогда больше не буду с ним мириться! До этого пробовал дважды, но совершенно никакого толку, - нервничает правнук Сталина.

ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ШПИОНА?

Селим утверждает, отношения с отцом разладились еще в начале 2000-х. Поначалу родные люди просто перестали общаться и жили в одной квартире, словно чужие. Но с годами конфликт обострился.

- Отец просто издевался надо мной. Не дал прописать жену, запретил мне пользовать электрочайником, потом микроволновкой, - говорит Селим. - Иногда ночью входил в нашу спальню и включал свет. Когда я оставлялся один, он четыре раза меня, спящего, пытался задушить. Я писал заявления в полицию, но папа выставлял меня сумасшедшим. И ему верили. У меня есть проблемы со зрением, речью, слухом, но я в здравом уме и дееспособен.

Инвалид третьей группы, полуслепой и совершенно глухой, живет в своем стареньком легковом «Митсубиси», припаркованной в спальном районе Москвы. Спит на заднем пассажирском сиденье, укрывшись пледом. Фото: Вадим Горжанкин

Слова Селима подтверждают его друзья и знакомые семьи. Впрочем, Бенсаады хоть и были давно в ссоре, но из квартиры Хосин выгнал сына-инвалида впервые.

По мнению Селима, обострение их отношений связано с выходом книги «Тайны семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили». (Ее выпустил Издательский Дом «Комсомольская Правда», приобрести издание можно на сайте shop.kp.ru). Соавтором стал Селим и в некоторых главах он весьма нелестно высказался об отце.

- Есть версия, что Хосин был внедрен в семью Сталина одной из иностранных разведок. То есть, он мог быть шпионом, - пояснил Вадим Горжанкин. - Эта версия тоже вошла в книгу и могла привести к очередному приступу агрессии со стороны Хосина.

КУДА ДЕЛАСЬ ИКОНА «ВОЖДЯ НАРОДОВ»

Второй причиной для нового раздора могла стать семейная реликвия Джугашвили - личная икона Иосифа Висарионовича. Речь идет о небольшом деревянном лике Николая Чудотворца. Известно, что с этой иконой Сталин не расставался еще со времен свой учебы в семинарии. В ссылках он прятал ее от обысков в сапоге. Икона всегда была с правителем СССР и в годы Великой Отечественной войны, и в день его смерти.

- Когда Сталина не стало, приехали сотрудники НКВД и забрали все, вплоть до простыней, - рассказывает Горжанкин. - Но Истомина (сестра-хозяйка, служившая в доме Сталина с середины 1930-х, - Авт.) после его смерти смогла спасти икону. Именно она передала образ Галине Джугашвили, внучке Сталина. Позже Галина отдала икону на хранение своей подруге, а та, в свою очередь, через годы вернула икону в семью - Селиму. Так вот Хосин все это время пытался завладеть этой иконой.

Боясь потерять икону, Селим накануне этого конфликта с отцом вывез ее из квартиры и спрятал в надежном месте. И это, по словам правнука Сталина, не на шутку взбесило отца.

- Мы не можем раскрыть местонахождение этой иконы. Но очень скоро мы приставим ее общественности и возможно, передадим ее в Русскую православную церковь. Не исключаю, что именно этому лику Сталин молился все годы Великой Отечественной, - добавляет Вадим Горжанкин.

Зачем икона понадобилась Хосину, который к слову, не является православным, остается только догадываться. Возможно, он хотел продать реликвию. Наверняка найдется много богатых желающих приобрести такой лот, связанный со Сиалиным.

Сейчас Селим готовит судебный иск против отца. Сам же Хосин Бенсаад ситуацию никак не комментирует. Дверь он не открывает даже журналистам. А на телефонные звонки отвечает грубо:

- Оставьте меня в покое. Никаких комментариев!

ДОСЬЕ «КП»

Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили от балерины Юлии Мельцер (в 1941 году Яков попал в плен, в 1943-м был застрелен в немецком концлагере). Отец Селима - студент из Алжира Хосин Бенсаад, который приехал в Москву учиться в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а позже работал экспертом в ООН. Официально зарегистрировать брак внучке вождя народов разрешили, когда ребенку исполнилось четыре года.

У Селима оказались врожденные проблемы со зрением, слухом и речью. Но при этом благодаря уникальной методике восстановления речи, мальчик со слуховым аппаратом отучился в обычной московской школе, а впоследствии получил диплом художника. Позже Селим освоил и другие профессии. Например, научился класть мозаику и делал чучела животных для уголка Естествознания во Дворце Пионеров на Воробьевых Горах, который когда-то основал его прадед Иосиф Сталин. Сейчас из-за ухудшения здоровья Селим не работает.

Трехкомнатная квартира на Лубянке, из-за которой разгорелся конфликт, уже после войны была подарена Сталиным вдове своего сына. Затем это жилье перешло по наследству к ее единственной дочери Галине. Сейчас, как мы уже говорили, сособственниками квартиры являются Селим и Хосин Бенсаады.

Кадастровая стоимость апартаментов в самом центре Москвы площадью 80 кв. м. - 30 млн рублей.

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