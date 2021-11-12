Во Всемирный день недоношенных детей российские города озарит фиолетовая подсветка

Международный день недоношенных детей отмечается ежегодно 17 ноября Фото: REUTERS

Вечером 17 ноября более чем в полусотни российских городов включится фиолетовая подсветка. Улицы засияют в поддержку семей, в которых женщины родили своих малышей на очень раннем сроке.

В 2021 году Всемирный день недоношенных детей будут отмечаться уже в 13-й раз. Цель праздника - привлечь внимание общественности к проблеме преждевременных родов.

Дата и оттенок подсветки выбраны неслучайно. Фиолетовый - официальный цвет Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI), а 17 ноября 2009 года на свет раньше срока появилась дочь основателя этого фонда.

- Я, как мама ребенка, рождённого в 980 граммов, знаю как важна максимальная поддержка семье. Этот праздник - уникальное событие как для родителей, так и для врачебного сообщества. Это наш способ привлечь внимание к вопросу развития и социализации детей, рожденных раньше срока, и наш способ высказать огромную благодарность врачам, которые спасают наших детей! - говорит учредитель фонда "Подари солнечный свет", Коваль Саниям.

К акции присоединятся более 50 городов России, в которых вечером 17 ноября будут подсвечены свыше 150 культурно-исторических и административных объектов. Например, в Москве фиолетовым засияет Тверская, Арбат, Крымский мост и фасады перинатальных центров. В Уфе, Сочи, Казани, Симферополе, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Екатеринбурге, Ингушетии, Карелии, Воронеже и Саратове в яркий цвет также окрасятся фасады региональных перинатальных центров и другие здания.

Кроме того, 16 ноября в Общественной палате РФ пройдет Круглый стол на тему "Рожденные раньше срока. Сохранение репродуктивного здоровья населения в рамках национального проекта "Здравоохранение", с участием ведущих специалистов по перинатальной медицине. Состоится торжественное награждение памятными статуэтками партнеров фонда.

Еще одно знаковое мероприятие - это проведение трогательного флэшмоба "Белые лепестки". Именно так обычно называют недоношенных ребятишек, кожа которых кажется блеклой и почти прозрачной. Лепестки и эти малыши одинаково хрупки и прекрасны. Чтобы принять участие в акции достаточно:

1. Сделать фото с символом флешмоба - белым лепестком. Его можно нарисовать, вырезать из бумаги или даже связать.

2. Если вы счастливые родители недоношенного ребенка или человек, родившийся раньше срока, то в посте нужно написать вес в граммах при появлении на свет.

3. Дальше придумываем текст. Здесь можно рассказать свою историю, сказать "спасибо" родителям, врачам или поддержать людей, столкнувшихся с такой же ситуацией.

4. Выкладываем готовый пост в любую соцсеть с хештегом #белые_лепестки и #17ноября. И отмечаем фонд “Подари солнечный свет”.

5. Дальше остается только рассказать о флешмобе своим друзьям. #podari_svet

В прошлом году участниками этой акции стали свыше 600 человек и их становится все больше.