Петербургский экопроект стал национальным победителем мировой премии Energy Globe Award

«Чистые Игры» — это командные соревнования по очистке территорий от мусора

В понедельник, 8 ноября 2021 года, в Глазго в рамках конференции COP26 состоялась церемония награждения победителей лидирующей премии по экологии и устойчивому развитию в мире Energy Globe Award. Это самая значимая премия в мире для экопроектов, которая проводится с 1999 года. В ней участвуют проекты из 180 стран, занимающиеся защитой окружающей среды. Мероприятие собрало организации с разных концов планеты, которых объединяет общее стремление к защите окружающей среды, сохранению природных ресурсов и поиску решений для процветания Земли.

Петербургская волонтерская организация «Чистые Игры» вошла в число пяти финалистов конкурса в номинации «Молодёжь». В этой категории экспертный совет тщательно отбирал проекты, которые смотрят в будущее и предлагают оперативные действия для решения экологических проблем. Проект «Чистые Игры» стал национальным победителем от России.

«Было приятно увидеть наш проект на таком уровне! Эта премия – замечательная площадка для некоммерческих проектов заявить о себе, узнать о других и поделиться опытом. Находиться в рядах финалистов, безусловно, вдохновляет. Сегодня это большая победа для нас, но мы только в начале пути!» – поделился руководитель проекта Дмитрий Иоффе.

Петербургская волонтерская организация «Чистые Игры» вошла в число пяти финалистов конкурса в номинации «Молодёжь»

Жюри провело отбор заявок с разных концов Земли поисках самых важных инновационных проектов в области экологии. “Чистые Игры” прошли в заключительный этап и были представлены мировой общественности. Всего было 25 финалистов в 5 категориях, которых отобрали из сотен претендентов из разных стран.

«Конференция ООН по изменениям климата — это главная трибуна по вопросам глобального потепления, углеродного следа и загрязнения окружающей среды. Та самая, в которой участвует Леонардо Дикаприо и которую бойкотирует Грета Тунберг. Для нас большая честь участвовать в мероприятии такого масштаба и охвата, ведь это позволит нам вовлечь в Чистые Игры еще больше людей по всему миру», - рассказал kp.ru менеджер по коммуникациям проекта Антон Зайцев.

Справка о проекте:

«Чистые Игры» — это командные соревнования по очистке территорий. Участники соревнуются в сборе и сортировке мусора и получают за это призы. В ходе игры используется мобильное приложение — как Pokemon Go, только не с покемонами, а с мусором.

В мероприятии участвует от 30 до 1500 человек. За час они собирают от 0,5 до 20 тонн мусора. В среднем участник такой игры может собрать в 10 раз больше, чем во время обычных субботников. Мероприятия проходят в формате фестиваля — с ведущим, музыкой, пикником. С 2014 года прошло более 1272 таких игр в 24 странах мира.