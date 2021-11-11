Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 ноября 2021 17:15

На Вологодчине продлят на 2022 год меры поддержки бизнеса

Власти региона на заседании оперштаба по коронавирусной инфекции решили продлить на следующий год действующие меры господдержки регионального бизнеса
Светлана ВОРОНОВИЧ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Об этом их накануне попросили представители бизнес-сообщества. Речь идет о сниженных в три раза ставках налога для работающих по упрощенной системе налогообложения и предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход. Кроме того, предлагалось продлить льготы по налогу на имущество.

«В пандемию малый и средний бизнес получают поддержку на федеральном и региональном уровнях. Только по антикризисному плану, утвержденному губернатором области, за 2020-2021 годы поддержка бизнеса составила 2,5 млрд рублей», – сказал вице-губернатор Антон Кольцов на заседании оперштаба.

Он также рассказал, что большим спросом пользовались в 2021 году льготные кредиты областного фонда ресурсной поддержки предпринимательства для малого бизнеса по ставке от 1 до 3%. По его словам, весь объем кредитных средств был выдан за 3 месяца.

«Предлагаем докапитализировать фонд на 100 миллионов рублей в 2022 году. На встрече с бизнесом предлагалось расширить охват получателей и увеличить количество льготных займов для субъектов МСП путем снижения минимальной суммы кредита с одного миллиона до 500 тысяч рублей. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться предприятия общепита, фитнес-индустрия, бассейны, организации допобразования детей, кинотеатры», – отметил Антон Кольцов.

Кроме того, предлагается ввести на два года «налоговые каникулы» в виде нулевой налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей, которые были зарегистрированы в этом году и заняты в производственной, социальной, научной сферах, сфере бытовых услуг.

Олег Кувшинников отметил, что в сумме меры поддержки бизнеса составят около одного миллиарда рублей.

«Мы должны сохранить экономическую активность бизнеса в столь непростое время. Поэтому я полностью поддерживаю предложения, которые согласованы с бизнес-сообществом региона. Я не ожидаю быстрого выхода на плато и стремительного снижения количества заболевших коронавирусом. Считаю, что 2022 год будет таким же напряженным для всех нас», – заключил Олег Кувшинников.

КАРТИНА ДНЯ