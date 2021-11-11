На Вологодчине продлят на 2022 год меры поддержки бизнеса

Об этом их накануне попросили представители бизнес-сообщества. Речь идет о сниженных в три раза ставках налога для работающих по упрощенной системе налогообложения и предпринимателей, применяющих единый налог на вмененный доход. Кроме того, предлагалось продлить льготы по налогу на имущество.

«В пандемию малый и средний бизнес получают поддержку на федеральном и региональном уровнях. Только по антикризисному плану, утвержденному губернатором области, за 2020-2021 годы поддержка бизнеса составила 2,5 млрд рублей», – сказал вице-губернатор Антон Кольцов на заседании оперштаба.

Он также рассказал, что большим спросом пользовались в 2021 году льготные кредиты областного фонда ресурсной поддержки предпринимательства для малого бизнеса по ставке от 1 до 3%. По его словам, весь объем кредитных средств был выдан за 3 месяца.

«Предлагаем докапитализировать фонд на 100 миллионов рублей в 2022 году. На встрече с бизнесом предлагалось расширить охват получателей и увеличить количество льготных займов для субъектов МСП путем снижения минимальной суммы кредита с одного миллиона до 500 тысяч рублей. Такой мерой поддержки смогут воспользоваться предприятия общепита, фитнес-индустрия, бассейны, организации допобразования детей, кинотеатры», – отметил Антон Кольцов.

Кроме того, предлагается ввести на два года «налоговые каникулы» в виде нулевой налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей, которые были зарегистрированы в этом году и заняты в производственной, социальной, научной сферах, сфере бытовых услуг.

Олег Кувшинников отметил, что в сумме меры поддержки бизнеса составят около одного миллиарда рублей.

«Мы должны сохранить экономическую активность бизнеса в столь непростое время. Поэтому я полностью поддерживаю предложения, которые согласованы с бизнес-сообществом региона. Я не ожидаю быстрого выхода на плато и стремительного снижения количества заболевших коронавирусом. Считаю, что 2022 год будет таким же напряженным для всех нас», – заключил Олег Кувшинников.