Виктор Сухоруков: Если я забронзовею, люди скажут «С ума сошел!»

Актер Виктор Сухоруков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Замечательному артисту Виктору Сухорукову исполнилось 70 лет.

- ... Здравствуйте, дорогой Виктор Иванович. Наконец-то я до вас дозвонился.

Я надеюсь, вы в социальных сетях от «Комсомолки» читали поздравление. Если нет, то я готов повторить.

- Повторите. Потому что меня в соцсетях нет. И если вы нарветесь на каких-то самозванцев, знайте, что я их не уполномочивал.

- Скажите, а это точно Виктор Иванович Сухоруков сейчас разговаривает с «Комсомольской правдой»?

- (смеется) Давай какой-нибудь пароль придумаем.

- Пароль?

- Русские не сдаются!

Журналист "КП" Александр Гамов и актер Виктор Сухоруков. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Знаете, вас все у нас очень любят, вспоминают, как сам Сухоруков продавал «Комсомольскую правду».

- Это было очень давно. Инициатором был ваш коллега Роман Попов. Теперь он заблудился в каких-то гламурных просторах, по-моему, он теперь главный редактор журнала «Тайны звезд» или еще где-то.

- Скажите, вы не помните, много вы тогда продали «Комсомолки»?

- По крайней мере, сколько редакция выделила, всё продали.(смеется) Но на мне был, правда, фирменный фартук «Комсомольской правды», кепка. И я горланил и кричал на Петроградке так, что не купить было нельзя.

- А можете сейчас снова прокричать в честь 70-летия Виктора Сухорукова? Это будет паролем нашим.

- А что прокричать?

- А что вы тогда кричали.

- «Покупайте «Комсомольскую правду», она взбудоражит вашу жизнь и сделает лучше». (смеется) Ой, думаешь, я помню, чего я говорил, кричал в 96-м году? Наверное, это было что-то отчаянное, юношеское и артистичное. Потому что я не только продавал газеты, я хотел понравиться прохожим.

- Ну и как?

- Ну что ты, любили, меня, наверное, меньше, чем газету, но то, что продано было, говорило за то, что я им оказался по сердцу.

Виктор Сухоруков на закрытии XXIV кинофестиваля `Кинотавр`. Фото: Евгения ГУСЕВА

- А если сейчас придется? Вы бы согласились продавать газету после юбилея, после 70-летия?

- Да в любое время, хоть из гроба встал бы, продавал. Но только тогда я это сделал по дружбе. Я с Сашей Коцем дружил. Мы мало сейчас видимся, а тогда мы были юные, пили пиво. Я-то не пил, а ребята пили пиво, гуляючи по улицам Петербурга и Москвы…

- …а Сухоруков продавал.

- Нет, я был с ними рядом. И сегодня, наверное, взял бы мегафон, или микрофон, или вашу эту коробочку гребаную, которая уничтожит человечество, и в эту коробочку, где люди шарики гоняют, я бы, наверное, туда, в интернет, прокричал бы: «Покупайте газету». (Честно говоря, я – простите, Виктор Иванович! – не сообразил, о какой коробочке идет речь, а перебить не решился – разве можно перебивать Сухорукова?! –А.Г.) Только боюсь, что сегодня уже этого не поймут.

- Да почему?

- Потому что в киоск идти, искать бумажный экземпляр. Тогда это была газета, ее можно было под мышку сунуть, в сумочку. Развернул в дороге, в пути – и читай. Руки пахнут свинцовым этим… Как он называется? Который буковки-то…

Шрифт! Пахнет свинцовым шрифтом. У газеты есть свой цвет и запах, мой родной. В интернете этого нет. Покупайте «Комсомольскую правду» в киосках. Вам продавщицы так будут благодарны.

- Знаете, когда я сказал, что буду с вами разговаривать, все сразу заулыбались. Витя Канский, который сегодня, кстати, дежурит на сайте, говорит: «Да ты что! Я был в Орехово-Зуеве, сфоткался с Сухоруковым на скамеечке. Его все там так любят».

(Орехово-Зуево – родина Виктора Сухорукова. В городе поставили скульптуру, изображающую любимого земляка. –А.Г.)

- Замечу… Я думаю, он должен был обратить внимание, у меня теперь есть право гордиться. Памятник стоит в полный рост на земле, люди садятся на эту скамеечку (Рядом - А.Г.), они там разговаривают между собой, пьют портвейн или еще что-то. Бабушки останавливаются и говорят: «Вот ходила к Сухорукову, на рынок, колбаски купила».

В 2016 году в подмосковном Орехово-Зуеве установили памятник Виктору Сухорукову. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самое интересное, совсем недавно мне мои родные сообщили, что лысина начинает поблескивать. Значит, гладят мою лысую голову. Но что самое ценное и чем я уже могу гордиться, не нацарапали ни одного дурного слова. А еще мне говорили, что этому бронзовому Сухорукову зимой шапочку и шарфик привязывали, а когда ковид начался, даже маску надели. Во как!(смеется)

- А Виктор Иванович Сухоруков не забронзовел к 70-летию?

- Ну, вы это спросите у кого-то другого. Откуда же я знаю? Я себя вижу только в зеркале. Но говорят, и в зеркале мы совсем по-другому смотримся. В жизни у меня правое ухо, а в зеркале оно левое. Так и бронза. Так-то ощупаю себя – вроде температура нормальная, давление хорошее, морщины не смущают, а там бронзовый-то… Хотя, если забронзовею, вы что, мне не простите этого в мой 70-летий период жизни? Мне кажется, обнаглеть и зазнаться в этом возрасте, наверное, позволительно. Люди скажут: с ума сошел. (смеется)

И будет ходить сумасшедший Сухоруков. А кто-то скажет: «Забронзовел». А другой скажет: «Да нет, просто с ума сошел». (оба хохочут) «Придурок Сухоруков». – «Да нет, он не придурок». – «А что?» - «Да он бронзовый». (оба хохочут) И в результате мы с вами приходим к выводу: идет по земле бронзовый сумасшедший. Вот и всё.

- На самом деле, знаете, почему я вам звоню, Виктор Иванович? Не только чтобы поздравить с юбилеем…

- Наш Путин меня поздравил.

- А я знаю. И согласен с президентом, что у вас много-много граней. Причем Владимир Владимирович (я же его знаю давно), он забронзовевших актеров, писателей никогда не поздравляет, а только таких, настоящих, живых. Поэтому я просто хотел присоединиться и, знаете, у вас попросить (может быть, бесплатно) рецепт вашего оптимизма. Сейчас это очень нужно нам всем, в это ковидное время. В принципе я уже зарядился, поговорив с вами.

- Да я вам не рецепт…

- А что?

- Я вопрос вам задам...

Фото: Евгения ГУСЕВА

- Давайте.

- …и он вам станет рецептом. Потому что этот вопрос – как зарядиться оптимизмом… Или еще чем, Саша, вы хотели зарядиться?

- Ну, оптимизмом, здоровьем, зарплатой побольше, любовью.

- Какой же вы бессовестный! Как можно зарядиться деньгами, душой и кошельком одновременно? Так не может быть. Либо тело, либо дух. А дух прячется в тело, а тело без духа – мертвец. Поэтому ты давай, выбирай одно из двух. А то ты хочешь быть богатым и летать над планетой. Нет, либо крылья, либо, извини, деньги. А деньги – это тюрьма.

Ну, забыли. Рецепт вот в чем. Даже не рецепт, а как бы размышления мои. У меня уже ответ есть. Саша, вот вы проживете свою жизнь. А вторуюю-то кто даст? Вы ее вытащите из ящичка? Вторая жизнь у тебя будет?

Виктор Сухоруков на церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Фото: Евгения ГУСЕВА

- Ну, не знаю.

- Не будет жизни. Может быть, будет какая-то там инфернальность, но жизни не будет. Только раз у тебя жизнь, одна. Так сделай так, чтобы она была прекрасна. Сделай так, чтобы она тебя радовала. Сделай так, чтобы ты был доволен этой жизнью, в трудах, мучениях, сомнениях, во вражьем стане, но это жизнь твоя, и есть твоя Родина. Люби Родину – значит, люби жизнь. А будешь любить жизнь, и тебе покажется, что ты здесь единственный, неповторимый, живой, здоровый, талантливый и нужен всему человечеству. Во, куда мы с тобой залетели. Люби жизнь, потому что она одна, и тогда все будет замечательно. Переносица меж бровей становится все глубже и глубже, от какого-то…

Знаешь, то ли от жадности, то ли от жлобства, то ли от неудовлетворенности, от комплекса неполноценности или еще отчего-то все время начинает человек и думает: если он нахмурится, у него что-то прибавится в кармане или под сердцем. Не прибавится. Расправьте брови и улыбайтесь.

- Ой, какой классный рецепт. Это даже не рецепт, это какая-то… Ну, «инструкция» - плохое слово.

- «Инструкция» - хорошее слово.

- Инструкция?

- Конечно. По инструкции самогонку гонят. (оба смеются)

Фото: Евгения ГУСЕВА

- Вот у меня кот слушает Виктора Ивановича Сухорукова, он даже мурлычет. Его зовут Бегемот. Вот послушайте. Слышно?

- Потрясающе!

- Он из музея Булгакова. А Сухоруков?

- А я родился в год Кота.

- А, поэтому он пришел. Когда услышал, что я с вами разговариваю…

Как здорово, что я до вас дозвонился. Я теперь откажусь даже от гонорара, потому что счастье разговаривать с вами…

- Нет, Саша, не отказывайтесь. Получите, сколько вам… Просто не требуйте, сколько вам бы хотелось, а сколько дадут. Всё забирайте, идите в кошачий магазин, купите своему коту консервы и скажите: «Это тебе от Сухорукова, мур-мур».(смеется)

- Ну, на банку консервов хватит денег-то.

- Я надеюсь. (оба смеются) И кот скажет: «Какое счастье, позвонили Сухорукову – и у меня сегодня пирушка, приходи, Люська из соседнего подъезда, ко мне, будем с тобой мурлыкать». (оба смеются)

- Как хорошо стало на душе, ей-богу. И будем с вами не только газету продавать…

- Не только продавать газету, но и макулатуру собирать можем. Я к вам с большим почтением, доверием. Саша, спасибо. А когда вы локтями растолкаете своих коллег и поближе подкрадетесь к моему дорогому президенту, вы ему успейте шепнуть: «От Сухорукова вам привет».

- Точно. Я обязательно это сделаю.

- Потому что я его живьем никогда не видел, а он меня поздравил. Мне это радостно.

- А он вас видел много раз, я думаю.

- Тоже, наверное, там, на «тряпочке». Ладно, счастливо!

- Виктор Иванович, спасибо, что вы есть.