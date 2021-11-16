Агрегатор А-PLAN: Малый и средний бизнес в госзаказе - все только начинается

Фото: freepic

С тех пор рынок изменился и наравне с крупными поставщиками в тендерах участвуют компании малого и среднего бизнеса (МСП). Как это стало возможным и какие изменения ждут рынок госзакупок – разбираемся с Сергеем Серегиным, генеральным директором агрегатора финансовых услуг A-PLAN.

Как это было

Основные вехи развития рынка связаны с тем, как менялось законодательное регулирование:

• 1992 г. - Приняты законы по осуществлению закупок товаров 826 УП и ФЗ №53. Тогда государство еще не требовало обязательного проведения торгов и не регулировало процесс закупок.

• 1997 г.– Разработаны документы 97-ФЗ и 305-УП. Но и в них особого внимания созданию заказов на уровне региона не уделялось.

• 2006-2014 гг. – Этап роста. Сначала внедрили в практику электронные аукционы, и отдельный расчет первоначальной и итоговой стоимости контракта. Кроме того, все закупки, кроме тех, что проходят под грифом государственной тайны – стали обнародоваться.

Поворотный момент

Действительно новым этапом стало принятие в 2014 году ФЗ №44, закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг». В соответствии с ним был закреплен не только порядок планирования государственных закупок, но и инструменты контроля, мониторинга и аудита таких торгов. Закон был направлен на повышение эффективности закупок государства, а также на борьбу с коррупцией. Заказчик теперь должен планировать закупки и определять объективную потребность в товарах, услугах, работах.

Также на законодательном уровне банки ограничили во времени при рассмотрении заявок на обеспечение от участников госзаказа и пришло время агрегаторов. Прежде банки работали в основном с крупными поставщиками и знали, как определить их возможности при реализации таких проектов. Оценка рисков для работы с представителями малого и среднего бизнеса требовала разработки новых методик. Новое решение предоставили цифровые агрегаторы финансовых продуктов как A-PLAN, которые позволили обеспечить быструю интеграцию банков, заинтересованных в работе с участниками госзаказа.

Если в 2015 году фактическую выдачу банковских гарантий осуществляли около 10 банков, сейчас их не многим меньше 200, выросло и число агрегаторов Теперь рынок стал в полной мере клиентским - клиент может позволить себе выбирать из множества предложений.

Обеспечение финансирования сейчас

Сейчас основной продукт для финансового обеспечения для участников госзакупок – банковская гарантия. Их существует несколько типов в зависимости от назначения:

• На обеспечение заявки на участие в торгах;

• Гарантия исполнения контракта;

• Гарантия на возврат аванса;

• Гарантия качественного исполнения гарантийных обязательств.

Так на каждом из этапов государственных закупок начиная с тендера, заканчивая сдачей работ компания может не вынимать из оборота собственные средства, а запросить обеспечение у банка, который за определенный процент, как правило 2-3% от объема гарантии – предоставляет кредитование.

Сейчас на рынке действует 2 схемы получения гарантий:

1. Стандартная:

• компания обращается напрямую в банк,

• собирает массивный пакет документов;

• банк в течение нескольких недель оценивает заявку;

• компания получает решение банка.

2. Цифровая:

• участник госзакупок обращается за сервисом к агрегатору как A-PLAN, где излагает все обстоятельства закупки и ситуации в компании;

• агрегатор дает рекомендации о кредитных организациях, которые могут дать положительное решение такой компании на наиболее выгодных условиях и помогает компании корректно оформить заявку и пакет документов;

• заявку сервис агрегатора направляет онлайн сразу нескольким банкам;

• банки посредством скоринга в срок от нескольких минут до суток дают свои решения.

Для крупных компаний категории ТОП-20 – это вероятней всего не актуально, длительные отношения с банками дают определенные преимущества – банк уже знает «поднаготную» компании.

Для МСП – это решение, которое позволяет даже в непростых условиях планировать участие в госзакупках и принимать участие в торгах без угрозы остаться без оборотных средств, а также без рисков оказаться в реестре недобросовестных поставщиков, отмечает Сергей Серегин, генеральный директор агрегатора финансовых услуг A-PLAN.

Чего ждать дальше

Ожидать стоит роста числа компаний МСП среди государственных поставщиков и еще большей прозрачности процессов.

Условия для бизнеса непрерывно улучшаются на законодательном уровне. Если раньше малому бизнесу было сложно найти финансовое обеспечение, то теперь даже наметилась тенденция – в малом сегменте спрос на гарантии сократился в связи с изменением в законодательстве. Поставщики с опытом исполнения аналогичных контрактов освобождены от необходимости обеспечения исполнения планируемых к заключению контрактов.

Способствовать росту компаний МСП будут в том числе льготы и квоты, уже сейчас на законодательном уровне зафиксированы следующие меры поддержки:

44-ФЗ

• Заказчики должны закупить у МСП не меньше 15% товаров и услуг от совокупного годового объема закупок. Если квоту не выполнить, учреждение получит штраф 50 000 рублей.

• МСП может принять участие в любой закупке, если компания соответствует требованиям заказчика и сможет выполнить условия контракта.

• Заказчик должен проводить также отдельные закупки для малого бизнеса, где крупные и средние игроки принимать участие не могут.

• Представители МСП могут не обеспечивать контракт деньгами, если у них есть опыт исполнения не менее 3-х госконтрактов, исполненных без штрафов и неустоек. Эти контракты должны быть на сумму не менее начальной максимальной цены закупки, в которой они принимают участие.

• В госзакупках с преимуществами для размер обеспечения контракта заказчик будет устанавливать, отталкиваясь от цены госконтракта, а не от начальной максимальной цены.

• Заказчик должен вернуть обеспечение контракта и оплатить товары/ работы не позже 15 рабочих дней с даты подписания акта-приемки. Эти пункты должны быть включены в контракт с МСП.

223-ФЗ

• Заказчики должны закупить у МСП не меньше 20% от общего объема товаров, работ или услуг. Предусмотрен также механизм, в рамках которого крупный поставщик закрепляет в контракте, что к части работ привлечет компанию МСП. При этом 18% договоров должны быть заключены строго среди МСП.

• Заказчик не обязан требовать от поставщиков обеспечение заявки и контракта. Но если в закупке есть такое требование, то для МСП действуют льготные условия. Сумма обеспечения заявки не может превышать 2% от НМЦ договора, а Сумма обеспечения договора не может превышать 5% от НМЦ или равна сумме аванса.

• Представитель МСП платит торговой площадке за победу 1% от НМЦ, но не больше 2000 руб. (в обычных закупках лимит выше — 5000 руб.)

• Максимальный срок оплаты по договору с МСП — не больше 15 рабочих дней после подписания акта приемки.

Цифровизация по многим критериям один из наиболее эффективных пока этапов развития направления госзаказа. Прозрачная система с закрепленным регламентом и, конечно, льготы, число которых вероятней всего продолжит расти – открывает совершенно новые возможности для МСП.