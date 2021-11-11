Владимир Путин открыл новый музей, посвященный Федору Достоевскому

Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова на открытии после реставрации музейного центра "Московский дом Достоевского" в день 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Владимир Путин открыл новый музей, посвященный самому узнаваемому классику русской литературы — Федору Достоевскому. Экскурсию для главы государства провела лично министр культуры Ольга Любимова. Она провела его по залам и рассказала, на кого рассчитан новый дом-музей. Но говорить о Достоевском все-таки начал президент:

- Он играл в рулетку, - прогуливаясь по коридорам музея, Путин вспомнил, пожалуй, главную страсть Федора Михайловича.

- Да! И это отразилось на «Игроке», - отметила глава Минкульта и завела главу государства в один из залов.

Им оказалась небольшая комната метров в 15, с небольшим фиолетовым диваном по центру, а стены её с пола до самого потолка увешаны листами с текстом. Среди десятков исписанных мелким шрифтом страниц выделяются картины с графикой.

Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

- Вот… Я хотела вам показать, - завела Любимова Путина в комнату и поспешила объяснить необычный для музея образ зала. - Понятно, что мы будем очень много работать с молодыми ребятами. Хочется делать в современном музеефицированном пространстве.

Глава государства огляделся по сторонам. Он молча оценил экспозицию, одобрительно покивал головой и продолжал слушать своего экскурсовода.

- Мы рассказываем здесь о произведениях Достоевского из его великого, выдающегося пятикнижия - о «Преступлении и Наказании» - и тот зал, совсем маленький, - Любимова указала рукой в проем двери, которая спряталась в углу комнаты, - посвящен роману «Игрок» и знакомству с Анной Григорьевной. Так получилось, что он сделал ей предложение…

- И бросил играть, - дополнил президент рассказ Ольги Любимовой.

- И бросил играть, - согласилась она. - ...еще стала его стенографисткой. А она была женщиной хваткой, взяла все финансы на себя, с рулеткой было покончено.

Отметила Любимова и вклад супруги классика в его наследие. По словам министра, Анна Григорьевна очень скрупулезно собирала все, что касается работы писателя. Сохранила она и лавровый венок, который вручили Достоевскому восторженные слушатели после его речи на открытии памятника Пушкину.

В музее-квартире писателя Федора Михайловича Достоевского, посвященном творчеству писателя. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

- Федор Михайлович либералов наших не жаловал, - отметил президент, пока шел по коридору к одному из главных экспонатов. А потом процитировал речь Достоевского в память о Пушкине: «Если народ пока Пушкина не понимает, поймет его позже. И через это будет познавать себя».

После экскурсии президент оставил запись в книге для посетителей.

"Большое спасибо организаторам, подвижникам за сохранение памяти о Ф. М. Достоевском — гениальном мыслителе и патриоте России", — написал глава государства.

После экскурсии президент оставил запись в книге для посетителей. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Музейный центр «Московский дом Достоевского» открылся после двухлетней реставрации и расширения. Если раньше он занимал только одну комнату на одноименной улице в Москве, то теперь это три этажа в северном флигеле бывшей Мариинской больницы для бедных. Именно тут писатель жил в детстве – с 1823 по 1837 год.

Двухсотлетие Федора Михайловича отмечают не только в России, но и за рубежом: 2021 год объявлен ЮНЕСКО Годом Достоевского.