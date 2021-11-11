«Центр подготовки человека будущего»: нижегородской академии Росатома "Маяк" присвоили имя Андрея Дмитриевича Сахарова

«Маяк» будет использоваться как новая площадка для проведения лекций, мастер- классов, выставок, семинаров, конференций и других образовательных мероприятий.

Нижегородская область по праву считается центром атомной промышленности России. Ведь именно в ней находится Российский Федеральный Ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики. Здесь же жил и работал выдающийся советский ученый-физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии мира, создатель первой в мире водородной бомбы и самой мощной водородной бомбы в истории Андрей Дмитриевич Сахаров.

Этот год стал по-настоящему запоминающимся - в регионе отмечали три важные даты: 75 лет начала атомного проекта в Сарове, 100-летие со дня рождения академика Сахарова и 800-летие Нижнего Новгорода. А во Всемирный день науки, 10 ноября, Академии «Маяк» в Нижнем Новгороде присвоили имя выдающегося ученого – академика А. Д. Сахарова. Считается, что в жизни академика сочетались две несовместимые вещи: несмотря на то, что Андрей Дмитриевич Сахаров принимал участие в создании ядерного оружия, стал изобретателем советской водородной бомбы, он также активно выступал за прекращение ядерных испытаний, разоружение и права человека.

Торжественная церемония присвоения прошла во Всемирный день науки за мир и развитие 10 ноября.

- Никогда не было «разлома» или «другого Сахарова». «Две жизни Сахарова» – это совершенно неправильная концепция. У Андрея Дмитриевича всегда была одна жизнь, и история показала, что паритет действительно был необходим – именно он стал залогом поддержания мира, - отметила внучка академика А. Д. Сахарова Марина Сахарова-Либерман.

Присвоение имени академика Сахарова зданию фабрики «Маяк» стало по-настоящему символичным, ведь оно расположено в центре Нижнего Новгорода на месте слияния двух великих русских рек - Оки и Волги.

- Весной этого года руководство Росатома обратилось в РАН с предложением попросить президента РФ присвоить имя Андрея Дмитриевича Сахорова одному из объектов госкорпорации Росатома Нижегородской области. Инициатива сразу нашла поддержку как у Оргкомитета, так и у руководства страны. Это свидетельствует о том, что мы все — и ученые, и обычные люди, и руководство страны — имеем общее единое отношение к Андрею Дмитриевичу, - поделился президент Российской Академии Наук Александр Сергеев. - Это человек, который в значительной степени способствовал созданию отечественной атомной отрасли, щита обороноспособности страны. Его именем будет названа академия «Маяк», которая будет смотреть в будущее, как и сама госкорпорация Ростатом.

Соглашение о присвоении Академии «Маяк» подписали глава Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачёв и внучка А.Д. Сахарова М.М. Сахарова-Либерман в присутсвии президента РАН А.М. Сергеева.

Академия «Маяк» станет культурно-образовательным центром

Сейчас Академия «Маяк» находится в историческом комплексе банка купцов Рукавишниковых, где с 1915 года находилось первое индустриальное швейное производство Нижнего Новгорода. Сама бывшая швейная фабрика «Маяк» представляет собой четырехэтажное здание между улицей Рождественской и Нижневолжской набережной. Строил комплекс в стиле неоготики выдающийся гений русской архитектуры русский немец Федор Осипович Шехтель, а заказчиком выступал Сергей Рукавишников - владелец легендарной усадьбы на Верхневолжской набережной и сын известного нижегородского купца Михаила Григорьевича Рукавишникова.

Так, швейная фабрика проработала почти сто лет, после чего, незадолго до своего юбилея, производство остановили. Здание оставалось пустым в течение двух лет, а уже в 2017 году начались разговоры о создании в его стенах арт-кластера. А уже в этом году здание было частично отреставрировано Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» - восстановили фасад и часть внутренних помещений.

Теперь Академия «Маяк» будет использоваться как новая площадка для проведения лекций, мастер-классов, выставок, семинаров, конференций и других мероприятий для жителей и гостей Нижнего Новгорода. Образовательно-культурный центр планирует открыть свои двери к концу 2022 года.

- Мы видим пространство Академии как свою корпоративную площадку для подготовки атомщиков будущего. Атомщики – это не только физики или математики, но и активные и образованные люди. Очень приятно, что Нижегородская область поддерживает это начинание. Эта площадка будет открыта для таких же активных нижегородцев, а также для других молодых людей со всей нашей страны, - добавил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

На площадке Академии «Маяк» состоялся Международный форум-диалог «Наука за мир и развитие» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

По словам гендиректора Росатома, действительно важно для будущего нашей страны создать «Центр подготовки человека будущего» в Академии «Маяк», а имя Андрея Дмитриевича Сахарова должно придать особый оттенок этой работе.

Во Всемирный день науки в академии состоялся Международный форум-диалог «Наука за мир»

Теперь «Маяк» станет не просто образовательным центром, но и площадкой для проведения различных культурно-образовательных мероприятий, на которых будут применять современные интерактивные технологии.

Так, впервые на площадке Академии «Маяк» сразу после церемонии присвоения состоялся Международный форум-диалог «Наука за мир и развитие». Он прошел под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Спикерами мероприятия стали такие представители мирового научного сообщества, как лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, известный физик-теоретик Марсело Глейзер, профессор математики Оксфордского университета Маркус дю Сотой, королевский астроном Великобритании Сэр Мартин Рис, эпидемиолог, эксперт по инфекционным заболеваниям Доктор Равина Куллар, ученый-астрофизик Гарик Исраeлян, инженер аэрокосмических систем Киара Коккиара, руководитель проектного офиса Госкорпорации «Росатом» по квантовым технологиям Руслан Юнусов и научный руководитель проектного направления «Прорыв»Евгений Адамов.

- Международный форум-диалог «Наука за мир и развитие» — это хороший пример востребованности такого формата мероприятий, — отметил губернатор Нижегородской области.

Участники форума обсудили проблемы этичности научного прогресса, роль ученых в его понимании. Также были затронуты тему научных открытий– приносят ли они пользу или большой риск, несут ли ученые ответственность за свои изобретения, и является ли конкуренция формулой успеха в науке.

Подискутировать на предложенные темы и выразить свою точку зрения, помимо выдающихся ученых, в конце смогли даже приглашенные на мероприятие школьники из образовательного центра «Сириус» и студенты филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Сарове.