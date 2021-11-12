Анекдоты: Грузчик - это человек, который может матом объясниться в любви

- Представляешь, меня с работы выгнали за то, что я народными промыслами не занимался!

- Петрович, какое рукоделие?! Ты же каменщик!

- Вот именно! А прораб с утра подходит и так нагло заявляет: «Да ты же лыка не вяжешь!»

* * *

- Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает омолаживающий крем. Ну офигеть, мне тогда на пенсию пора!

- Может, ей 40, просто крем хороший…

* * *

- Ты же философский окончил?

- Ага.

- Хм. А какая у философов производственная практика?

- Запой.

* * *

После корпоративной игры в пейнтбол начальника легко узнать по тому, что на нем есть следы не только от краски, но еще и от прикладов.

* * *

«Делу время, потехе час!» - подумал я в 2 часа ночи: отложил перфоратор и взял скрипку…

* * *

Осень. Холодает. Женщины переходят на джинсы с утепленными дырками на коленях.

* * *

Встретились две 30-летние бывшие одноклассницы. Одна спрашивает:

- Ты замужем?

- Я встречаюсь с 50-летним мужчиной.

- Хм... А это... Прости... Ну он удовлетворяет тебя?

- Конечно! Когда мы приходим в ТЦ, он достает платиновую карточку и отдает мне со словами «Можешь потратить все».

* * *

- Представляешь, я месяц каждое утро приносил ей кофе в постель, а она вышла замуж за другого.

- Святая женщина!

* * *

Просто хочу напомнить коммунальным службам, что скоро нужно готовить спецтехнику для борьбы со снегом.

А то опять забудут, что у нас зима после осени идет, а зимой снег бывает, который нужно убирать.

* * *

- Сынок, смотри: у меня 850 рублей, а у мамы 150 рублей. Сколько денег у мамы?

- 1000 рублей.

- Верно, сынок...

* * *

Есть только один вид работы, который поднимает настроение, - это работа смотреть, как ее делают другие.

* * *

Свою юношескую талию мне удалось не только сохранить, но и утроить!

* * *

Казалось, обсудили все проблемы в России.

Но тут подъехал пьяный Рашкин с лосем.

* * *

В маленьких городках вообще невозможно прикинуться загадочной женщиной.