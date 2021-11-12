Анекдоты: Грузчик - это человек, который может матом объясниться в любви

- Представляешь, меня с работы выгнали за то, что я народными промыслами не занимался!
- Петрович, какое рукоделие?! Ты же каменщик!
- Вот именно! А прораб с утра подходит и так нагло заявляет: «Да ты же лыка не вяжешь!»
* * *
- Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает омолаживающий крем. Ну офигеть, мне тогда на пенсию пора!
- Может, ей 40, просто крем хороший…
* * *
- Ты же философский окончил?
- Ага.
- Хм. А какая у философов производственная практика?
- Запой.
* * *
После корпоративной игры в пейнтбол начальника легко узнать по тому, что на нем есть следы не только от краски, но еще и от прикладов.
* * *
«Делу время, потехе час!» - подумал я в 2 часа ночи: отложил перфоратор и взял скрипку…
* * *
Осень. Холодает. Женщины переходят на джинсы с утепленными дырками на коленях.
* * *
Встретились две 30-летние бывшие одноклассницы. Одна спрашивает:
- Ты замужем?
- Я встречаюсь с 50-летним мужчиной.
- Хм... А это... Прости... Ну он удовлетворяет тебя?
- Конечно! Когда мы приходим в ТЦ, он достает платиновую карточку и отдает мне со словами «Можешь потратить все».
* * *
- Представляешь, я месяц каждое утро приносил ей кофе в постель, а она вышла замуж за другого.
- Святая женщина!
* * *
Просто хочу напомнить коммунальным службам, что скоро нужно готовить спецтехнику для борьбы со снегом.
А то опять забудут, что у нас зима после осени идет, а зимой снег бывает, который нужно убирать.
* * *
- Сынок, смотри: у меня 850 рублей, а у мамы 150 рублей. Сколько денег у мамы?
- 1000 рублей.
- Верно, сынок...
* * *
Есть только один вид работы, который поднимает настроение, - это работа смотреть, как ее делают другие.
* * *
Свою юношескую талию мне удалось не только сохранить, но и утроить!
* * *
Казалось, обсудили все проблемы в России.
Но тут подъехал пьяный Рашкин с лосем.
* * *
В маленьких городках вообще невозможно прикинуться загадочной женщиной.