Сбербанку исполняется 180 лет

Сбер является крупнейшим банком страны и одним из ведущих финансовых институтов мира. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

От маленькой сберкассы в Санкт-Петербурге, работавшей всего один день в неделю, до одной из самых больших финансовых корпораций в мире, предоставляющей свои сервисы 24/7. История Сбербанка началась 180 лет назад - 12 ноября 1841 года. Тогда император Николай I утвердил устав первых сберкасс. Они должны были приносить пользу и людям, и государству.

- История Сбера — это история страны и различных ее поколений, - говорится в официальном сообщении банка, посвященном юбилею.

Если в 19 веке небольшие вложения первых вкладчиков превращались в инвестиции, которые шли на строительство Транссиба, а в советское время сберкассы привлекали десятки миллиардов рублей для народных строек и на помощь фронту, то сейчас Сбер превратился во вселенную финансовых и нефинансовых сервисов на базе Сбербанк Онлайн.

- Сегодня мы вместе с клиентами и всей страной боремся с пандемией, развиваем телемедицину, создаем новые возможности для бизнеса, противостоим мошенникам, вкладываемся в зеленую экономику, содействуем цифровой трансформации государства благодаря внедрению самых современных технологий и реализуем многие другие социально значимые проекты, - говорится в официальном сообщении банка.

Напомним, Сбер является крупнейшим банком страны и одним из ведущих финансовых институтов мира. Число розничных клиентов превышает 100 млн человек, а корпоративных – 3 млн. Филиальная сеть банка составляет 14 тысяч отделений, а мобильным приложением Сбербанк Онлайн пользуются 72 млн человек. При этом Сбер быстро превращается в технологического гиганта, предоставляющего не только банковские услуги, но и нефинансовые продукты и сервисы.