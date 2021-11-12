Вопрос дня: Что еще, кроме красоты, может спасти мир? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир ФОКИН, руководитель актерской мастерской ВГИКа:

- Мне кажется более важным прогноз Федора Михайловича, который звучит в моей картине «Пятый ангел», о том, что миром будут править керосинщики. И это уже сбылось. Никто не знает, что Достоевский вкладывал в понятие о «спасительной красоте». Многие полагают, что так он зашифровал Христа. Думаю, если нас что-то и спасет, то это здравый смысл. Достоевский рассчитывал на спасение после роковой черты.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:

- Доброжелательность могла бы спасти мир. Но она на глазах утрачивается. Сейчас, если человек упадет, его не кинутся поднимать - будут снимать на смартфоны, как он в луже бултыхается. Жестокие времена - жестокие нравы. Мир спасает смягчение нравов.

Мария БУТЫРСКАЯ, экс-чемпионка мира в женском одиночном катании:

- Доброе отношение ко всему, что нас окружает: к своим ближним, к прохожим, к животным. Если у человека доброе сердце и в нем смогли воспитать человечность, это потрясающе. Однажды у меня прокололось колесо, и я вынужденно заехала на тротуар. Из 10 людей, которые орали на меня: «Куда встала?», лишь один спросил про спущенное колесо.

Елена ЧУДИНОВА, писатель:

- Красота картин Рембрандта и Венеры Милосской, по мнению нынешних властителей умов, - это все давно и неправда. А вот криво намалеванная решетка - это и есть истина и красота. Я замечаю повсеместное разрушение порядка и логики. Но мир все-таки спасается красотою.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- Милосердие, доброта и справедливость. Если сможем передать будущим поколениям эти глубинные ценности, которые мы начали утрачивать после развала страны, сможем спастись. Я к Достоевскому в последнее время обращаюсь все чаще. Мне нравятся новые экранизации и новые интерпретации.

Сергей ТКАЧЕНКО, бывший глава НИИ Генплана Москвы:

- Мир спасает не красота, а то, что даст возможность мечтать, отвлекаясь. Вот Питер, любимый Пушкиным и Достоевским, - это...«умышленный» город. Именно потому, что он вот так был придуман человеком, он и нравился Достоевскому. Красота нам дается, чтобы в нее уйти на время и забыться. А чтобы жить, дается логика.